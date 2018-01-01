08 Июль 2018

Дисциплина и понимание: какие принципы воспитания у многодетных матерей-героинь Николаевщины

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В воскресенье, 8 июля, в Украине отмечают один из самых душевных и теплых праздников – День Семьи. Накануне NikLife пообщался с теми, кто уж точно понимает в семейных делах – женщинами из Николаева, которые получили звание «Мать-героиня»– и разузнал секреты и «лайфхаки» в воспитании детей.

По мнению Натальи, у которой уже семеро детей, самое важное для правильного воспитания – сразу же привить им любовь друг к другу. Кроме этого, родители должны с пониманием относиться к молодежным увлечениям их чад.

— Щоб любили один одного в сім'ї. Якщо правильно виховувати, то не складно. Перш за все, вони повинні любити батьків, а батьки повинні розуміти дітей. Якщо ми не будемо розуміти і приймати те, що вони хочуть… Ну ось у мене син захотів татуювання. Ми спочатку були проти, але потім подумали: ми ж і самі молоді були, чоловік теж татуювання зробив. Так й сказали, хай робить. Зробив і каже: «Мам, дякую». І син задоволений, – рассказала Наталья.

Воспитывающая 11 детей Марина поделилась, что в её семействе главенствуют христианские принципы, а также порядок и дисциплина.

— Главные принципы – христианские. Нужен порядок, дисциплина. У меня всё расписано в голове. Знают, что нужно с самого утра вставать, молиться, читать – и в школу, – поделилась Марина.

У Веры шестеро детей – все они отличники, занимаются спортом и творчеством. Единственное, что мешает – это квартирный вопрос, так как всем приходится ютиться в одной квартире. Тем не менее, она уверена, что если воспитывать детей в вере и благочестии, то они вырастут хорошими людьми.

— В вере и благочестии воспитывать детей. У нас верующая семья, основные принципы – моральные. Тяжелее, пока один ребенок-два, потом проще. Единственная проблема – все в одной квартире живем. Они у нас творческие, все учатся на отлично, успехи в спорте, в творчестве. Талантливые дети, а места для развития творчества нет. А так все чудесно, дети радуют, – рассказала Вера.

У матери пятерых детей Людмилы семья ассоциируется с государством. Также по её мнению, необходимо с самого детства поднимать роль мужчины в жизни.

— Мої принципи – це Україна райська. Україна. Рай і рід. Не окраїна, а рай і рід. А сім'я повинна бути з батька і мами. І треба піднімати роль чоловіка, з дитячих років, або ще раніше. Я вважаю, що сім'я – це маленька держава. А держава – це велика сім'я. Яка буде сім'я, така буде і держава, – высказала свое мнение Людмила.

Безусловно, у каждого родителя свои методы воспитания и развития семьи. Но действительно нужно помнить, что из сотен тысяч семей и состоит страна, поэтому, воспитание каждого человека играет огромную роль в формировании общего будущего.

