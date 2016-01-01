09 Июль 2018

Горы мусора, европейские цены и Дед Мороз в труселях: стоит ли ехать на отдых в Коблево

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Наступил самый разгар лета, а значит «высокий сезон» на одной из самых популярных курортных зон Николаевщины – Коблево. Не секрет, что именно сюда - к морю - съезжаются со всей Украины и ближнего зарубежья. NikLife узнал, какими сюрпризами курортный поселок балует своих туристов.

Приехав в Коблево, можно сразу ощутить себя где-то если не Индии, то Турции. Разница между условиями в новых отелях из разряда «все включено» и «совдеповскими» домиками или номерами в старых корпусах, достаточно велика. Выйдя за пределы «шикарного» отеля, сразу сталкиваетесь с суровой реальностью вязкой грязи, сильных зловоний и редких тротуаров. Именно они дают возможность хоть иногда не отпрыгивать от машин на проезжей части.

Пляжи

Удивляет своих отдыхающих Коблево не только ценовой политикой на жилье, которая смело может конкурировать со средиземноморскими курортами, но и чистотой пляжей. В теории, частный берег предполагает чистоту и комфорт. Гуляя по пляжу, стоит повысить уровень внимательности до максимума, ведь никогда не знаешь, что «подкинет вам под ноги судьба»: будь то камушек или же разбитое горлышко бутылки, а то и горы мусора. Но, как бы то ни было, морской воздух полезен для здоровья, даже если он с примесью аромата водорослей, которые «украшают» добрую половину пляжа. Есть, конечно, и ухоженные территории. На них, как правило, расставлены огромные бочки для мусора и раскидываются удобные vip-лежаки. Новинкой этого сезона стал общественный пляж и туалет, которые расположились недалеко от элитного заведения «Bora-Bora».

Развлечение и пляжные «вкусняшки»

Не отходя от темы побережья, следует отметить, что за развлечениями в Коблево тоже следят. Частные предприниматели предусмотрели массу развлечений, чтобы их туристам не было скучно. Например, банан с переворотом, таблетка взлетающая над водой, водные лыжи, гироскутеры, горки и многое другое. Конечно, для самых юных туристов всегда открыты услуги верблюда, который уже не первое десятилетие катает детей, а иногда и взрослых на своих горбах. Конкуренцию последней иногда составляет пони, попугай и обезьянка, с которыми любят фотографироваться отдыхающие.

Голодными на пляже вас тоже никто не оставит, ведь Дед Мороз в своих красных труселях и капитан Джек Спарроу всегда угостят вас освежающим мороженым. Другие продавцы предоставят огромный выбор. Тут вам и кукуруза, и морепродукты на выбор со сладкими фруктами на выбор. Весь день эти «вкусняшки» носят под палящим солнцем и жесткой конкуренцией десятки торгашей. Тут уже вам на свой страх и риск решать, покупать такую еду или все же обезопасить себя, ведь кто знает в каких условиях она была приготовлена и как долго носилась в такую жару. Но настоятельно рекомендуем прикупить с собой здешнего вина. Выбор тут обширный, как и ценовая политика.

Шоппинг

Есть в Коблево рынки и маркеты. Для отдыхающих, которые решили прикупить какой-то сувенир или одежду существуют свои «точки». Например, прототип дизайнерской сумочки можно получить всего за 150 гривен, а кепку с надписью «Коблево» и вовсе за 100. Если вдруг забыли купальник или полотенце, то можете переживать разве что за свой кошелек, но точно не за отсутствие выбора. То же касается и вечерних платьев, шорт и другой модной одежды «прямо из Италии». Можно на рынке прикупить и шубку к зиме.

Вечная стройка

Еще одной особенностью Коблево является его «извечная стройка». Несмотря на то, что сезон уже давно стартовал многие предприниматели продолжают строить. Кто-то расширяется, а кто-то создает новую локацию для туристов. Горы строительного мусора, а кое-где заброшенные территории могут изрядно подпортить общее впечатление от курорта. Но, тот факт, что «стройка» продолжается, только подтверждает факт выгодности и окупаемости проектов.





Передвижение по Коблево

Но больше всего туристов привлекает ночная клубная жизнь поселка. Правда, если туристам не повезет с погодными условиями и пойдет сильный, пусть и кратковременный дождь, то до «места тусы» можно и не добраться. Отсутствие сливных конструкций и кое-где тротуаров не дает отдыхающим возможности пройти от одного «берега» дороги до второго. Конечно, существуют коблевские службы такси, в которых «минималка» 50 гривен или же рикши, которые по дороге устраивают свою «дискотеку», включая радио на максимум.

Несмотря на очевидную недоработку местных властей и предпринимателей к этому туристическому сезону курортный поселок не теряет своей популярности. С ростом цен количество отдыхающих не уменьшается, а в Коблево продолжают инвестировать немалые капиталы. Побережье в Коблево всегда остается маленьким раем для детей. Каким бы не было море, торгаши и уставшие верблюды - все это может очень легко вскружить голову маленькому туристу, а что еще нужно для родителей как не горящие глаза их чада. Не стоит забывать, что Коблево находится в 60 километрах от Николаева. Именно это, зачастую, становится решающим фактором в выборе места отдыха, особенно на уик-энд. Маршрутки ходят регулярно и по расписанию каждый час, что также позволяет людям выехать в удобное для них время.

Ехать или не ехать, каждый решает для себя сам. У главного курортного поселка Николаевщины есть как позитивные, так и сомнительные стороны. Главное, берегите себя и свое здоровье во время любого отдыха.