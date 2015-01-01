10 Июль 2018

Жена экс-вице-мэра Очакова снялась в сериале «Тот, кто не спит» и продолжает покорять телевизионный Олимп

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Жена экс-вице-мэра Очакова Гордея Белова, который часто «светится» на российских телепередачах, Марина поделилась фотографиями с бэкстейджа украинского сериала «Тот, кто не спит», в котором она сыграла одну из ролей. В комментарии NikLife Марина рассказала о своей экраннойдеятельности и планах на будущие съемки.

Сериал «Тот, кто не спит» – детектив с элементами фантастики, в котором главный герой абсолютно не спит, но взамен он обладает феноменальной памятью и незаурядными умственными способностями. В этом сериале Марина Белова сыграла роль княжны из прошлого. Фотографии со съемок опубликованы она запостила у себя в Facebook. На них жена экс-вице-мэра позирует в старинном наряде в окружении актеров телесериала в различных съемочных ситуациях. По словам Беловой, в 2017 году, кроме кино-проекта «Тот, кто не спит», она приняла участие в съемках трех картин.

Теперь её ближайшая задача в кино – сняться в фильме «Рокада». Картина будет выполнена в стиле роад-муви с военным уклоном и отобразит современную действительность Украины. Сюжет покажет день из жизни двоих военнослужащих, которые едут из передовой зоны войны Востоке Украины в прифронтовую полосу.

Кроме того, в мае Марина Белова попробовала стать ведущей телепроекта «Орел и Решка», для чего сняла видео о Николаеве. Как оказалось, первый тур она прошла, однако кастинг все ещё идет. Однако, даже если она и станет ведущей, то приоритетными все равно будут съемки в кино и игра в театре.

Фото: Елена Германенко