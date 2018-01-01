17 Июль 2018

Тестовая разводка Ингульского моста собрала десятки николаевцев на БАМе

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Во вторник, 17 июля, гуляя по Флотскому бульвару николаевцы и гости города стали свидетелями редкого события - разводки Ингульского моста.

На двадцать минут все движение около Ингульского моста замерло, а многие отдыхающие, а также прохожие по верхнему и нижнему БАМу остановились, чтобы посмотреть на то, как разводят путевод через реку. При этом, большинство свидетелей решили сохранить событие в памяти своих смартфонов. Некоторые из них были расстроены тем, что через реку не прошел корабль. Ведь чаще всего разводка мостов ассоциируется с проходом какого-то судна в Николаеве, что само собой вызывает интерес у горожан.

Хоть сама разводка длилась весьма непродолжительное время, некоторые смельчаки решились зайти на нерушимую часть моста, чтоб посмотреть на него как можно ближе.

Таким образом, в следствии разводки Ингульского моста, пусть и на короткое время, у въезда на него образовалась пробка. После того, как мост снова стал ровным и мог функционировать, полицейские открыли въезд всем ждущим в пробке автомобилям. К слову, разводка была тестовой и планировалась на более долгое время.