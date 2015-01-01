28 Июль 2018

Десятки николаевцев наблюдали за рекордным лунным затмением с самой высокой точки города

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В ночь с 27 на 28 июля несколько десятков николаевцев собрались в обсерватории, чтобы максимально подробно рассмотреть самое долгое за 100 лет лунное затмение.

За час до начала необычного явления посетители обсерватории всем зрителям устроили краткий экскурс в историю. Им рассказали о том, что обсерватория смотрит ровно на север, что через неё проходит меридиан, по которому сверяют звездное время и многие другие факты. После «для тренировки» гостям дали возможность посмотреть в телескоп на вершину телевышки, а затем все отправились «в поле». Отметим, что обсерватория находится на самой высокой точке Николаева относительно уровня моря.

Пока Луну потихоньку накрывала тень земли, все могли посмотреть на планеты, которые в этот день тоже остались открытыми для взоров. Чуть позже Луна начала все больше превращаться в темно-оранжевый круг, а светлый серп становился все меньше – к 23:00 Луна была полностью «спрятана» от Солнца Землей. Чуть ниже под ней можно было разглядеть оранжевую точку – это был Марс.

Люди восторженно смотрели в телескопы и пытались фотографировать все происходящее на свои телефоны. Завершением экскурсии стало посещение музея под куполом обсерватории, где рассказали множество фактов о находящихся там экспонатах.

У тех, кто до обсерватории не дошел, была возможность понаблюдать за Луной на Соборной