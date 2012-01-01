02 Август 2018

В Николаев съехались раввины со всего мира, чтобы увидеть документы о рождении Ребе Шнеерсона

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В четверг, 2 августа, в Государственный архив Николаевской области приехала делегация известных раввинов из США и других уголков мира. В столь далекий для них город они приехали, чтобы ознакомится с документами о жизни местной еврейской общины и духовного наставника их народа седьмого Любавического Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона, который родился в Николаеве.

Делегация в составе около сорока человек высадилась из огромного автобуса и направилась в архив, где для них уже подготовили интересные им документы. Как оказалось, некоторые из них уже давно сотрудничали с архивом, изучая жизнь Шнеерсона.

— Архив проявил себя очень знающим и полезным. Для меня это очень эмоционально – после стольких лет общения по телефону и емейлу, встретится с ними лично,– отметил один из участников делегации.

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Расположившись внутри, они начали слушать рассказ историка из архива, который «по полочкам» разъяснял все слова и цифры из документов, выстраивая их в четкую картину жизни николаевской еврейской общины и Шнеерсона. В это же время директорка архива Лариса Левченко показывала вековые документы членам делегации. Они, в свою очередь, показывали очень высокую заинтересованность, рассматривали их и фотографировали. При этом, в зале между раввинами велось активное обсуждение – быть может, некоторые факты они не знали, или, напротив, трактовали по-разному.

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Напомним, что Менахем-Мендл Шнеерсон – один из самых почитаемых людей XX столетия, который миру более известен, как Любавический Ребе – седьмой и последний Ребе Хабада. Многие считают его мессией и не признают физической смерти своего Ребе. Он дал начало движению, которое назывались «Шлихут» – это «деятельность посланников». В результате, Шлихим (посланники) Ребе разъехались по всеми миру с целью стимулировать соблюдение заповедей евреями, которые не соблюдали их в должной мере до этого.