14 Август 2018

В первый Спас храмы Николаева пропитались медом и разнотравьем

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В понедельник, 14 августа, жители и гости города Николаева празднуют сладкий праздник Медового спаса. По традиции люди в церквях святят мак, мед и букетики-маковейчики из пшеницы, сухоцветов и живых цветов, а также готовятся провожать лето.

NikLife поинтересовался, людно ли в такой день у Кафедрального собора Касперовской иконы Божьей матери на Садовой, Собора Рождества Пресвятой Богородицы на Лягина и Свято-Никольского соборного храма на Фалеевской. Как оказалось, там настоящий ажиотаж. В полдень николаевцы собрались в очереди, чтобы им освятили букетики из трав, изделия из меда, а также другие продукты. Около церквей уже традиционно «тянулись» мини-ярмарки, где прихожанам как раз таки предлагают приобрести традиционные атрибуты праздника. В букетики-маковейчики у прихожан преимущественно вошли бессмертники, базилики, чернобривцы, а также маки и сухоцветы.

Многие горожане пришли со своими детьми. В их руках красовались пышные букеты, пьянящий аромат которых распространялся по центру города. Некоторые девушки в платочках не упустили возможности сделать селфи на свои смартфоны, по видимому для того, чтобы позже опубликовать их в своих социальных сетях и подписать «мудростями». Были и те прихожане, которые решили зайти внутрь церквей, помолиться за очищение души и поставить свечки.

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Отметим, что этот праздник имеет название Медовый Спас, потому что к этому времени как раз наступает время сбора меда из ульев. По церковной традиции именно с этого дня можно было употреблять в пищу мед. В честь праздника в этот день готовятся всевозможные угощения с маком и медом: маковые пироги, булочки, пряники, блины с медово-маковым молоком.

Напомним, что впереди еще Яблочный и Ореховый Спасы. Все они связаны между собою днями Успенского поста, длящегося с 14-го по 28-ое августа. NikLife подготовил небольшую «шпаргалку» для читателей на эти вкусные праздники с советами, чем лучше заняться в эти дни.