22 Февраль 2017

«Буду прославлять свой город корабелов»: николаевский боксер уехал покорять Аризону

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Бывший член сборной Украины по боксу, николаевец Виктор Славинский, 25 февраля проведёт свой дебютный поединок в городе Феникс штата Аризона. Спортсмен примет участие в шоу «IRON BOY PROMOTIONS».

В бою николаевский боксер встретится с мексиканцем Alberto Serna, который провёл семь поединков на профессиональном ринге, в пяти из которых одержал победу.

На сегодняшний день Славинский живет и тренируется в Лос-Анджелесе под руководством экс-чемпиона мира по боксу Анатолия Дудченко. Специально к бою он записал видеообращение, в котором призывает своих земляков болеть за него и пообещал в очередной раз прославить город корабеллов.

- Передаю привет всем своим родным и близким. 25 февраля у меня первый бой в Аризоне, так что, болейте за меня. Буду прославлять свой родной город корабелов!

Напомним, ранее Славинский принял участие в финале международного турнира по кикбоксингу в Китае.

Это не первый случай, когда николаевские спортсмены уезжают из Украины. К примеру, несколько лет назад также улетел в США продвигать свою карьеру на профессиональном ринге николаевский боксер Сергей Деревянченко. Еще раньше в Штаты переехал известный николаевский кикбоксер Дмитрий Кирпань.