27 Апрель 2017

«Первые магистры в области»: николаевская «Сухомлинка» выпустила международников-экономистов

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В четверг, 27 апреля, в Николаевском национальном университете имени Сухомлинского состоялся первый в истории университета и всей области выпуск магистров специальности «Международная экономика». Проверку на прочность академической квалификации прошли не все студенты – из десяти дипломы получили семеро.

Экономист-международник – специальность весьма специфическая в том плане, что в образовательных институциях она представлена не широко, однако на рынке ее востребованность растет ежедневно вместе с активными глобализационными процессами. В комментарии NikLife заведующая кафедры специальности Татьяна Стройко поделилась впечатлениями о первом выпуске магистров и рассказала, почему международная экономика – актуальная профессия в сегодняшнем мире.

— Все они, студенты, яркие личности – участники международных конференций, победители конкурсов научных работ. Для нас они – самые лучшие. Наши выпускники владеют не только экономическими знаниями, они хорошо знают английский язык, поэтому очень востребованы для иностранных и транснациональных компаний, которые сегодня приходят на украинский рынок, — рассказала преподаватель.

Заведующая кафедрой международной экономики Татьяна Стройко

Поздравил студентов с окончанием обучения первый проректор «Сухомлинки», депутат городского совета Владимир Крыленко, пожелавший магистрам найти работу «по душе».

— Эту мантию не так часто приходится одевать, поэтому фотографируйтесь побольше с друзьями, с родителями, с преподавателями. Вы все были очень хорошими студентами и мне очень хочется, чтобы каждый из вас нашел себе работу, которая будет вас удовлетворять и морально и материально, — поведал Крыленко.

Любая образовательная институция не имеет смысла, если не сотрудничает с работодателями, поэтому на выпуск магистров пригласили представителей николаевского отделения Фискальной службы, которые предложили экс-студентам трудоустройство.

Первый проректор «Сухомлинки» Владимир Фроленко

Фото: Юрий Ягольник