28 Апрель 2017

Николаевский «Big Band» исполнил лучшие хиты Эллы Фицжеральд на тематическом трибьют-концерте

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В очередной раз Николаев подтвердил, что он по праву может называться не только корабельной столицей, но и столицей джаза нашей страны, или как минимум Юга Украины. В четверг, 27 апреля, на сцене Областного дворца культуры николаевцы благодаря коллективу Владимира Алексеева «Performance Big Band» окунулись в мир джаза, насладившись лучшими мировыми хитами.

Сам вечер был посвящён известной американской певице Элле Фицжеральд, обладательницы 13 премий «Грэмми». Элла признана одной из величайших вокалисток в истории джаза, за что ее по праву называют «Первая леди джаза» и «Первая леди песен».

Благодаря николаевским исполнителям и музыкантам, песни в исполнении Эллы Фицжеральд заиграли новыми красками заставляя биться сердца зрителей в такт с неудержимыми ритмами джаза. Каждый новый номер, каждая новая композиция, каждый звук находил свой отклик в зале и срывал море аплодисментов. Можно с уверенностью сказать, что коллективу «Performance Big Band» удалось погрузить зал в атмосферу ХХ века и объединить его ритмами джаза.

Руководитель «Performance Big Band» Владимир Алексеев