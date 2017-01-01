03 Май 2017

«Алкогольный Бенджамин Баттон» из Николаева «рассмешил комиков» на 50 тысяч гривен ВИДЕО

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Культуролог из Николаева Андрей Цеховский выступил на юмористическом шоу «Рассмеши комика» и благодаря своим шуткам заработал 50 тысяч гривен.

Примечательно, что николаевца вывели на сцену, поддерживая за руку, а его поведение до начала выступления всем показалось довольно странным. Позже, он объяснил, что этому причина его состояния здоровья.

– Мне в начале нужно объяснить: у меня есть проблемы с координацией и с артикуляцией. Может показаться, что я неплохо «накалдырился» перед выходом. Это не так, это по здоровью. Поэтому я, в принципе, вообще стараюсь не пить, но так было не всегда. Еще три года назад я пил как бог. Я любил две вещи в жизни – это прибухнуть и йогу, – вступил он, тем самым заработав первую тысячу гривен.

Далее, продолжив тему йоги, он поделился, что, приходя на занятие пьяным, он очень сильно выводил из себя своих инструкторов. Ведь им потом очень тяжело было мотивировать группу, радоваться и приветствовать солнце через запотевшие стекла.

– Мне всегда говорили, что прибуханым ходить на йогу невозможно, но я решил, что я бунтарь и таким образом появилась алкойога, – рассказал он.

В свою очередь, Андрей признался, что не употреблял алкоголь три года, но когда-то все-таки настал день Х на Ярмарке башкирского меда.

– Я еще думаю, что может случиться на ярмарке? Но подошла девушка и говорит: «Привет парень. Хочешь выпить? Это бесплатно». Девушка, выпить, бесплатно – обложили гады. Я выпил и представляете? Меня подровняло: я стал ровней ходить, четче говорить. Я понял, что я первый в мире чувак, которому полезно бухать, я заметил, что чем больше я выпивал, тем трезвей становился, – шутил он.

Свои 50 тысяч гривен он заработал шуткой, назвав себя алкогольным «Бенджамином Баттоном».



