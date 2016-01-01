Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве

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Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве

Во вторник, 2 мая, в николаевском Яхт-клубе прошло торжественное открытие парусного сезона. На волны Южного Буга вышли самые маленькие яхтсмены, которые только начинают свою парусную карьеру, чтобы в течение двух дней на Чемпионате области определить, кто из них лучший.

Так, перед зданием клуба собрались не только юные спортсмены, но и все любители регаты. Открыл чемпионат области по парусному спорту заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир.

- Це дуже символічно, що 130-й спортивний сезон відкриваєте саме ви – юні спортсмени, початківці. Хтось із вас більш досвідчений, хтось поки що – ні. Але у всіх вас попереду неймовірні спортивні здобутки, я в цьому впевнений, - сказал вице-губернатор, пожелав участникам получить наслаждение от парусной гонки.

Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве

Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Заместитель председателя Николаевской ОГА Александр Кушнир в компании юных яхтсменов

Помимо этого, на церемонии открытия были награждены победители конкурса детского рисунка, а в здании яхт-клуба была открыта выставка живописи. Праздничного тона мероприятию добавил оркестр Областного Дворца культуры и студенты Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского.

В этом году Николаевский областной яхт-клуб празднует свой юбилей, а именно 130-летия. Он был основан 12 августа 1887 года. Именно тогда состоялось первое собрание лиц, пожелавших создать в городе речной яхт-клуб.

После торжественного поднятия флага Украины, был дан старт областной регате, в которой спортсмены боролись за победу на всех классах яхт. В регате принимали участие более 50 юных спортсменов на нескольких дистанциях.

Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве

Миниатюрные парусники ловко разрезали речную гладь, а участники соревнований держались близко друг к другу. Обошлось без оверкилей, ведь даже самые маленькие и неопытные участники, не успевшие привыкнуть к переменчивому ветру демонстрировали хорошую сноровку.

Ну, а пока большинство николаевцев созерцало за тем, как акватория Южного Буга вновь заиграла разноцветными парусами, распростертыми попутным ветром, некоторые из них принимали солнечные ванны и открыли пляжный сезон.

Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве

Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве

Легенда николаевского паруса - Галина Васильевна Нарынская

Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве

Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве

Директор Николаевского областного яхт-клуба Игорь Чеботарев

Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве

Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Ценитель искусства Александр Скляр тоже пришел полюбоваться парусниками

Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве

Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Директору департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета Андрею Ермолаеву по душе регата

Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве

Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве

Депутат Николаевского городского совета Вячеслав Карцев

Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве Юные яхтсмены открыли парусный сезон в Николаеве

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Фото: Татьяна Вязникова, Кирилл Ющишен

Текст: Татьяна Вязникова

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