03 Май 2017

В Николаевской ОГА пытались разобраться в том, кто снес «Кинбурн кэмп» и были ли на него документы ВИДЕО

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В среду, 3 мая, в стенах Николаевской ОГА состоялось заседание по поводу сноса деревянных конструкции «Кинбурн кэмп» - известного места для отдыха на территории парка «Белобережье Святослава» Кинбурнской косы. Инициатором встречи выступил профильный вице-губернатор Виталий Киндратив, который пытался разобраться в случившемся инциденте, были ли у организаторов кемпа документы на осуществление деятельности, а также найти выход из сложившейся ситуации.

В ходе встречи создатель «Кинбурн кэмп» и экоактивист Евгений Лютер рассказал об истории создания кемпа и многочисленных конфликтах с национальным и региональным парками. Так, именно национальный парк, по его мнению, стоит за демонтажом деревянных конструкций.

- Мы убеждены, что это снесли работники национального парка и взяли одного местного на своем тракторе, - утверждал экоактивист.

Представители национального парка заверяли, что не имеют отношения к сносу деревянных конструкций.

- Это ложные обвинения. Я не знаю, что тут можно добавить. В суд надо подавать, - ответил представитель «Белобережья Святослава».

Примечательно, что после сноса конструкции кемпа его создателем так и не было написано заявлений в соответствующие органы.

Последствия сноса «Кинбурн кэмп», фото: facebook - kinburncamp

Заместитель губернатора Виталий Киндратив был удивлен большому ажиотажу вокруг сноса кэмпа Создатель «Кинбурн кэмп» и экоактивист Евгений Лютер

- Нам неоднократно национальный парк писал письма, и в этих письмах были просьбы о том, чтобы мы отчитались за свою деятельность. Потому что территория находится под охраной национального парка. Вроде бы все ничего, мы периодически платили те штрафы и не могли разобраться, кому мы все-таки должны? С кем мы должны заключать договор? Лесхоз в тот момент утверждал, что договор законный, ничего вам больше составлять не надо и мы себе спокойно развиваемся, ведем деятельность на территории лесхоза, - рассказал Евгений Лютер.

Профильный вице губернатор - поднял вопрос законности нахождения кемпа на территории Кинбурнской косы. Со слов Лютера, для создания базы отдыха им в 2013 году был подписан договор с находящимся там лесхозом.

- Деятельность с национальным парком мы «погоджували» в устной форме. Я спросил изначально, чья это территория, мне ответили - это территория лесхоза. Национальный парк не требовал, чтобы мы с ними «погоджували», а стал требовать, чтобы мы перешли за территорию пирса (на другое место, - ред.), - рассказал создатель кемпа.

В свою очередь, представитель лесхоза заверил, что на момент заключения договора (2013 год,- ред.) согласование с Национальным парком не требовалось. В последующие года этот договор попросту продлевали. На уточняющий вопрос, необходимо ли такое подтверждение сейчас представитель лесхоза ответил, что на данный момент такое подтверждение необходимо.

- З січня 2017 року і абсолютно всі договора ми погоджуемо. Спочатку з парком, а тоді вже видаємо договори, - расказал пердставитель лесхоза.

Виталий Киндратив утверждал, что за время осуществления своей хозяйственной деятельности на территории косы предприятие Лютера не отчисляет в бюджет налоги. В ответ на эти обвинения, руководитель кемпа апеллировал тем, что не занимается финансовыми вопросами, и ответить на эти обвинения может дать лишь его бухгалтер.

Помимо этого, в ходе встречи выяснилось, что национальный и региональный парк не единожды судились с Лютером. Так, в одном из дел об административных правонарушениях, в части нарушения правил охраны и использования территорий и объектов природно-заповедного фонда от 17 октября 2016 года Очаковский горрайонный суд признал его виновным в совершении правонарушения и назначил ему штраф. Сам руководитель кемпинга на суд не являлся, подал апелляционную жалобу, на которую также не явился. Всего, со слов вице-губернатора, по делу «Кинбурн кэмп» было 3 судебных решения не в пользу Лютера.

В свою очередь, Евгений Лютер заявлял, что единственной организацией, имеющей законные полномочия для работы в рекреационной зоне, является Очаковский лесхоз, а у парков нет соответствующих документов, чтобы требовать от него согласований для ведения деятельности и приводил выдержки из законов Украины. Также, Лютер считает, что деятельность парков находится вне закона и государство незаконно «списывает» миллионы гривен на зарплаты для работников этих структур.

- Если вы хотите делать проект «Кинбурн кэмп», то давайте садиться и думать, как делать его в рамках закона, - говорил Киндратив и призвал Лютера учить «матчасть», а не обвинять парки в отсутствии законных прав на осуществление деятельности.

Также профильный вице губернатор считает, что экоактивист попросту раскачивает ситуацию, а об инциденте руководство области узнало из СМИ.

- Мы читаем из прессы, что вы бедный и несчастный. Так, а где хотя бы заявление в прокуратуру? Где заявление в прокуратуру? - возмущался Киндратив, на что Лютер пообещал написать заявления, но отметил, что не верит в «милицию».

Самому вице губернатору нравится инициатива такого кэмпа и он готов к диалогу по запуску лагеря, а вопрос по сносу конструкций пообещал взять на особый контроль.

- Выходом из ситуации я вижу нормально написанный проект, нормально подготовленную материальную базу под этот проект, чтобы все было «відповідно до законодавства», в первую очередь и конечно мы должны понимать, что это принесет пользу области. На сегодняшний момент Национальный парк «Белобережье Святослава» является собственником земли, на которой находится кэмп, - рассказал в комментарии NikLife и.о. начальника управления по вопросам молодежи и туризма Николаевской ОГА Руслан Волчецкий.

и.о. начальника управления по вопросам молодежи и туризма Николаевской ОГА Руслан Волчецкий

Заканчивая встречу, одним из представителей «Кинбурн кэмпа» был задан вопрос о том, кто все-таки снес конструкции. Как выяснилось, никаких официальных распоряжений по сносу не было вынесено ни одной из сторон.

- Нужно разобраться, кому это выгодно, вопрос о переносе был решен, и он с ним согласился, - рассуждал представитель регионального парка, намекая на то, что снести конструкции мог и сам Лютер.

Уже по окончанию встречи, в комментарии NikLife Евгений Лютер рассказал, что необходимо разработать план действий по дальнейшей деятельности кемпа и введения его в юридическую плоскость.

- Я думаю, что необходимо следовать совету вице-губернатора и, записавшись на прием, разработать план действий, как мы можем узакониться. Ведь все это произошло из-за того, что до конца, как утверждает национальный парк и там прочие структуры, мы там не ликвидны, то есть у нас нет статуса. Хотя, по факту, мы имели договор, который давал нам право вести деятельность, - заявил Лютер и заверил, что «Кинбурн кэмп» будет развиваться и дальше, ведь это любимое место многих людей и это «проект его мечты».