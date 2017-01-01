06 Июль 2017

Антисанитария на Соборной и две тележки «просрочки»: активист проверил качество продуктов ВИДЕО

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Известный украинский активист Максим Несмиянов приехал в Николаев, чтобы проверить качество товаров в одном из местных супермаркетов и протестировать мороженое на улице Соборной.

Первым делом директор Союза потребителей Украины пошел в известный супермаркет «Деликатесъ», который сами николаевцы попросили проверить. Несмиянов сразу же идет к кондитерским изделиям, где находит конфеты с 4-месячной «просрочкой». В отделе алкогольных напитков – просроченное вино, несоблюдение температурного режима хранения товара.

У мороженого и фруктовых десертов в супермаркете также давно закончились сроки годности. Молоко, сыры, сливочное масло, рыбные консервы, кофе, чай и даже кисель попали в немилость активиста – все эти товары уже не первый день непригодны к употреблению, но при этом хранятся на полках «Деликатеса».

— Как мы видим, жалобы потребителей оказались объективными и, к сожалению, нам надо быть очень внимательными, потому что все категории товаров просрочены – от самых дешевых до элитной продукции, — говорит Несмиянов.

Вино в «Деликатесе» оказалось просроченным Водка тоже вышла из срока годности, да и хранится не в соответствующей температуре

Позже активист отправился на главную прогулочную артерию Николаева – улицу Соборную. Летом невозможно пройтись по городу без бутылочки холодной воды или стаканчика вкусного мороженого. С последним, как раз таки, все очень неоднозначно. Максим Несмиянов прошелся по торговым точкам продажи прохладного лакомства.

Оказалось, что реализаторы мороженого не придерживаются температурного режима, используют просроченные наполнители, не моют посуду, а сами продавцы не одеты должным образом. Более того, в одном из ларьков журналисты нашли тараканов.

В общем, итог проверки оставляет желать лучшего – права потребителей в Николаеве продавцы соблюдать вовсе не спешат. Нам остается только тщательно следить за тем, что и где мы покупаем.

Некоторые продавцы мороженого оказались не самыми дружелюбными Журналисты нашли в ларьке таракана