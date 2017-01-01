08 Июль 2017

«I love Koblevo»: на николаевском курорте открыли набережную

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В пятницу, 7 июля, в Коблево состоялось торжественное открытие первого этапа набережной. Оценить новую достопримечательность собралось несколько сотен жителей курорта и приезжих отдыхающих.

Инициатива облагородить прибрежную зону принадлежит местным миценатам, которую они задекламировали перед обладминистрацией и уже выполнили взятое на себя обязательство постройки красивой набережной. Инвестором выступила фирма «Волкон», а сама набережная была создана по проекту одесского архитектора Юрия Беликова.

«Нам очень приятно, что мы успели в сроки, которые мы обещали губернатору Олексею Савченко. Мы четко справились со своими задачами и даже на пару дней раньше сдали первый этап набережной», - отметил Олег Боз в комментарии NikLife.





Так, согласно первому этапу было облагорожение около 500 кв. метров пляжной зоны вымостили плиткой, установили фонари и посажены уникальные пальмы, которые специально были привезены из севера Италии. Особой изюминкой новой набережной стали огромные «голивудские» буквы «I love Koblevo», на фоне которой присутствующие на открытии уже начали активно фотографироваться.

Примичательно, что одновременно с постройкой набережной был проведен и ремонт в действующем на пляже заведении «BoraBora», которое и открыло свои двери одновременно с набережной. Развлекали и делали шоу всем собравшимся в этот вечер шикарные девушки из группы «НеАнгелы», а ведущим выступил шоумен Андрей KISHE.