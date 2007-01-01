11 Сентябрь 2017

Люди спасительной профессии

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Это интервью планировалось нами одним из первых в серии. Нам очень хотелось рассказать вам о людях одной очень мужественной и такой важной (даже спасительной) для нас профессии. И вот этот день настал! В один из тёплых августовских дней мы отправились в... Главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области, что на ул. 2-ой Экипажной, 1.

Итак, эта история о мужестве. Она о тех николаевцах, которые каждый день совершают настоящие поступки, оставаясь при этом в тени своей скромности и простоты.

***

Договариваюсь о встрече внутри управления. Его здание внешне особо не выразительно, но внутри довольно-таки интересно. Впрочем, судите сами.

Памятник огнеборцу

Перед входом красуются оригинальные урны

Так здание выглядит изнутри

Но не стоит забывать, что мы в государственном учреждении

Меня встречает Сергей Молчанов, майор службы гражданской защиты, помощник начальника смены оперативно-координационного центра и по совместительству мой сопровождающий на день.

Сергей просит немного подождать — утром проводится анализ обстановки в области за прошедшие сутки. Минут через 20 он освобождается, мы находим удобное место — и приступаем к общению, довольно быстро переходя на «ты». — Как думаешь, почему именно тебя направили на встречу? — Не знаю наверняка. Может, оттого, что долго здесь работаю, знаю всё изнутри. Отец мой 25 лет служил здесь, сестра сейчас работает в нашей службе. — Так у вас целая династия? — Выходит, что да. К нам чаще всего идут люди, у которых кто-то из близких связан с этой сферой. С улицы крайне редко приходят. В 2007 году Сергей окончил Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности (бакалаврат, специальность «Пожарная безопасность»). С того момента и началась его служба. Работал на разных должностях, в том числе начальником караула, начальником части в Витовском районе. В 2015 году во Львове получил диплом специалиста. Немного официальной информации, дабы читатель мог представлять, чем же занимается Государственная служба чрезвычайных ситуаций. Её основная задача — спасение жизней людей и материальных ценностей, а также ликвидация пожаров, чрезвычайных ситуаций (ЧС- в дальнейшем) и происшествий (далее- ЧП): взрывов, ДТП, подтоплений и т. д. на территории Николаевской области. Также сотрудники службы проводят разъяснительную работу среди населения, рейды, акции. Даже праздники для детей организовываются. К сожалению, ликвидация ЧС, ЧП и пожаров пока заметно лидирует в работе спасателей и причиной тому — наш с вами (человеческий) фактор. Оперативно-координационный центр, где служит Сергей и который входит в структуру управления, занимается тушением пожаров и ликвидацией последствий ЧС и ЧП. Сотрудники центра выезжают на место, осуществляют руководство и координацию работ по ликвидации. Например, приезжая на пожар, они руководят штабом, в том числе и пожарными, прибывшими из своей части для тушения огня. — Сергей, война как-то сказалась на вашей службе в области? Местных ребят как-то задействовали? — В Николаевской области [в отличие от коллег из Донецкой и Луганской областей — прим. авт.] не коснулась. Область-то нашу боевые действия не затронули. Но, тем не менее, мы постоянно находимся в усиленном режиме работы. Он хоть официально в области и не введён, но психологически мы всегда к вызову готовы. Также наши пиротехники и медики неоднократно были задействованы в работах по разминированию территорий в зоне АТО. — Что для тебя является самым весомым достижением за годы службы? — Не звание, говорю сразу. Скорее, осознание того, что именно ты делаешь для людей. Когда ты спасаешь людские жизни; спасаешь дом или домашних животных тех же стариков, у которых кроме этого больше ничего и не осталось в жизни. — Ты на своём месте? — Да. Я ведь мог идти работать и инспектором, но мне с детства было ближе то, чем я и занимаюсь сейчас. Тем более что работа не бумажная, я постоянно в гуще событий. В этот момент нашу беседу прерывают. Забежавший коллега Сергея (тоже, кстати, Сергей, по фамилии Водопьян, старший лейтенант, помощник начальника дежурного смены оперативно-координационного центра) с порога коротко чеканит: «Поехали! На выезд!» Мы едем в микрорайон «Намыв» г.Николаева. Поступила информация о том, что из квартиры одной из многоэтажек второй день не выходит пожилая женщина. Она не отвечает также на мобильные звонки, а сама квартира заперта изнутри. Во время движения к месту, водитель (и снова-таки по имени Сергей!), шутит, что, мол, вы, господа журналисты, наверное, общественность проинформировали о своём визите. Ибо сегодня подозрительно оперативно впереди идущие машины, заслышав сирену, уступают дорогу. Правда, он добавляет, что и поныне многие участники дорожного движения не выработали в себе эту культуру вождения (обязательную, кстати, согласно правилам дорожного движения).

Для невнимательных водителей предусмотрена громкая связь. Но мы ей так и не воспользовались

Сергей Водопьян быстро составляет маршрут

Мы прибываем на место. Вызов не пожароопасный, так что оборудование остаётся в машине. Уже на месте пожарные и полиция.Звонок был принят от родственницы жительницы квартиры. В её присутствии пожарные проникают в квартиру и открывают её изнутри. Полиция находится рядом. Женщина жива, но обездвижена и лежит в коридоре. Вызываем медиков. Ждём. В это время происходит немного комичная ситуация. В подъезде к нам подходит женщина и говорит, что, мол, «работает в 102» и ей нужна помощь — заклинило входную дверь в квартире на девятом этаже. Предлагает 100 гривен за услугу по вскрытию двери. Ребята с улыбкой говорят ей, что могут эту дверь разве что вырезать вчистую. А так как угрозы человеческой жизни нет, то ей лучше обратиться в фирму, специализирующуюся на аккуратном открытии дверей.

Женщина явно недовольна: «Но вы же спасатели!»

В итоге она уходит ни с чем. Мы улыбаемся и продолжаем ждать медиков. Минут через 10 они приезжают. Врач осматривает женщину. Затем ребята помогают переложить её на диван. У неё предварительно диагностирован перелом рёбер. Причина банальна — упала. Сил подняться или доползти до телефона не хватило. Так и пролежала почти сутки.

Нам здесь больше делать нечего. Сергей сразу же даёт интервью-пояснение пресс-службе управления — и мы уезжаем. Вернувшись в управление, решаем перекусить (чётко фиксированный по времени и по длительности обеденный перерыв — не для этой профессии). Затем наше общение с Сергеем продолжается. Он говорит о своём коллективе, где и он, и остальные сотрудники ощущают себя на своём месте. Называет его сильным и сплочённым. Причиной этому видит наличие собственных укрепляющих традиций. Ребята любят вместе ездить отдыхать на природу, на экскурсии. Всегда стараются собраться максимально большим количеством. Также и праздники вместе отмечают, провожают людей на пенсию, встречают новичков. Любимый праздник — День спасателя, 17 сентября. — Твоя любимая книга? Автор? — Шевченко, Тарас Григорьевич. В кабинете у Сергея Молчанова



— А фильм? — Так сразу и не скажу. Я люблю комедии. — Не приключенческие? — Нет-нет, мне приключений хватает и на работе. Вспоминая детство, Сергей уточняет, что всегда мечтал, сколько себя помнит, стать спасателем, пожарным. Класса с восьмого начал заниматься пожарно-прикладным спортом. Выступал за юношескую сборную Николаева, на всеукраинских соревнованиях их команда ниже второго места не опускалась. Поступив в Львовский университет, и за его команду выступал. На одном из чемпионатов получил травму, порвал связки — и на этом спортивная карьера, к сожалению, закончилась. Сейчас отошёл от профессионального спорта, не выступает, но любит смотреть: волейбол, футбол. Вообще физическая подготовка очень важна в этой профессии. Например, каждую среду проходят занятия по физической подготовке: бег, подвижные игры. На базе спортивного общества «Динамо» проходят чемпионаты по разным видам спорта между сотрудниками и коллегами из полиции, СБУ. Чемпионаты внутри управления также постоянно проводятся. — Помимо физической подготовки, какие требования к тем, кто хочет прийти к вам на службу? — Желание работать. Здесь отсидеться не получится. Нужно быть готовым и к жёсткому графику, и к постоянным физическим, психологическим нагрузкам. Мы всё-таки структура военизированная. — Касательно психологических нагрузок. Как с ними справляетесь? — Скажу за себя. Когда прихожу с работы, обнимаю и целую маленького сына — вся усталость сразу проходит, все негативные эмоции улетучиваются. Но и психологи у нас работают. Если у кого-то есть необходимость, он идёт к психологу, тот выслушивает, анкетирует — и затем помогает. Но это уже индивидуально.



— Будь твоя воля, что бы ты хотел улучшить на службе? — Сложно с пожарной техникой, которая находится на вооружении. Хотя сейчас пошёл положительный сдвиг, начали получать новые автомобили. Нов подразделениях ещё есть техника 70-80-х годов прошлого столетия. — У тебя есть кумир? Или авторитет, с которого берёшь пример? — Пример? Наверное, со своего отца. Он отдал нашей профессии 25 лет, ветеран. Всегда спрашивает у меня за службу, болеет за неё. И у других наших ветеранов учимся, перенимаем опыт, прислушиваемся к советам. — А среди коллег есть авторитеты, кого хотелось бы выделить? — Не могу выделять кого-то. У нас все ребята постоянно совершают настоящие поступки. На каждого можно положиться, заходя в огонь или дым. Ввиду того, что у нас инстинкт самосохранения немного притуплен, появляется некое спокойствие благодаря сослуживцам. — Что для тебя означает мужество? — Для меня это означает сделать что-то важное, может даже, героическое, но просто и без лишней шумихи. Как свою работу. А ещё для меня мужество ассоциируется с людьми, которые защищают нашу страну, не отсиживаются, не прячутся за «белыми билетами». Мужественные люди — и те, которые работают в полиции. И те, кто способен защитить другого человека, не пройти мимо.

— У тебя хобби есть, не считая работы? — Семья. Всё свободное время уделяю ей. И родителям. — Как на службе обстоят дела с юмором? — Отлично! Тем более что он здесь важен. Люди, не умеющие шутить, и воспринимать юмор у нас надолго не задерживаются. Мы нередко сталкиваемся в работе с горем, часто с грубостью и бестактностью. Наличие чувства юмора с умением сопереживать, со временем, вырабатывают психологическую устойчивость, своего рода иммунитет к стрессам, помогают отвлечься и жить. — Профессиональные привычки появляются? — Пунктуальность вырабатывается. Жену этому со временем научил. У нас ведь всё по графику, как в армии [кроме обеденных перерывов — прим. авт.]. — А профессиональные заболевания? — У меня (тьфу-тьфу-тьфу) их нет. А так, это проблемы с давлением и со спиной. Мы затронули тему графика. Прошу Сергея описать его классический рабочий день. Итак, сотрудники управления работают посменно, сутки через трое, с 8 утра до 8 утра. Сергей, например, приходит к половине восьмого. С 8 часов начинается приём дежурств. В 8:30 стартует смена караулов. Затем происходит ознакомление со строевой запиской: какая техника и сколько её в наличии, где она задействована; то же касательно и личного состава. Затем — объезд подразделений в городе, их проверка, проведение тактических занятий, учения. Проводятся последние и на базе предприятий города. Плюс боевые выезды на реальные происшествия. Так что шутка о том, что пожарный спит 25 часов в сутки, — это неправда. Если нужно задействовать резерв, сотрудники вызываются на службу. Но обязательно чтобы было окно между сменами, дабы человек отдохну и был, хотя б минимальный, перерыв. Также посезонно проводится сбор-авария — масштабное мероприятие, когда задействованы абсолютно все специалисты, даже разворачиваются палаточные городки. В праздничные дни управление переходит на усиленный вариант несения службы. Даже те, кто имеет 8-часовой рабочий день, переходят на сменный режим. И тут мы снова делаем перерыв. По графику как раз предстоит тактическое занятие на базе аварийно-спасательного отряда города — одного из ключевых подразделений всего гарнизона.

Время идёт на минуты

Наготове дежурит медик

Но всё обошлось, люди спасены и переданы медику

Нередко сотрудники решают и теоретические задачи

Согласно легенде, на реке перевернулся прогулочный катер с девятью отдыхающими, в трёхстах метрах от берега. Благо, все они находились в спасательных жилетах. Сотрудники части немедленно выезжают на место происшествия со спасательной лодкой. По окончании занятия я прошу Сергея Водопьяна более подробно рассказать об отряде, его функциях, технике, чтоб дополнить общее представление о профессии. Итак, отряд состоит из: — аварийно-спасательной части (включающей команду спасателей и технику); — технической службы (отвечающей за ремонт пожарной и специальной техники); — пиротехнической и водолазной групп; — химико-радиологического отделения (отвечающего за проведение химического анализа, демеркуризацию, т. е. удаления ртути); — базы газодымозащитной службы (осуществляющей ремонт и обслуживание аппаратов сжатого воздуха, а также работу теплодымокамеры); — рукавной базы (выполняющей ремонт и облуживание пожарных рукавов); — базы специальной техники (краны, экскаваторы); — базы вспомогательной техник (топливозаправщики, грузовые автомобили). Парк техники в отряде представлен: — специальными аварийно-спасательными машинами лёгкого типа на базе «Газелей» и «Mitsubishi L200», вывозящими на место происшествий спасательное оборудование, в частности для деблокировки пострадавших в ДТП;

— прицепом с мотопомпами и запасом рукавов (для работ во время паводков и наводнений); — передвижной химико-радиологической лабораторией на базе «Газели»; — пожарными автомобилями; — прицепом с аварийно-спасательным оборудованием для работ по разбору конструкций зданий; — электростанцией; — надувной лодкой для спасательных работ на воде; — грузовым автомобилем с запасом оборудования для тушения пожаров; — генератором с передвижной базой (для заправки баллонов сжатым воздухом); — комплектом водолазных костюмов; — аэроглиссером; — автомобилем для проведения работ по разминированию; — снегоочистительной техникой.



Помимо этого, в части расположен газодымозащитный комплекс, в который входят дымокамера и теплокамера, где проходят занятия со спасателями для поддержания физической формы и морального духа. Камера выполнена в форме двух лабиринтов, где воссоздаются реальные условия пожара: задымленность, высокая температура. Сами занятия проходят со звеньями спасателей и в виде определённых задач, например, по поиску пострадавших. Мы возвращаемся в управление на ул. 2-ую Экипажную, 1, закончить наше интервью с Сергеем Молчановым. — Представь, если ваша служба на несколько дней исчезнет. Что произойдёт в городе? — Если сейчас, во время сухой погоды, когда возникает много возгораний, то это будет что-то близкое к хаосу. Летом высший класс пожароопасности, горит буквально всё. — Расскажи о самом тяжелом или запоминающемся вызове. И самом курьёзном. — Тяжеловато что-то выделить, за 10 лет было многое. — Может, самый первый? — Пожалуй. Первые выезды были связаны с ДТП. Я проводил деблокировку пострадавших. И тогда на каждой смене у меня были аварии с погибшими. Вот это, наверное, и было самым сложным, особенно морально. Только «выпустился» из университета, молодой лейтенант... Потом ДТП закончились — и начались пожары, пошли «прогары», то есть погибшие. У нас, когда передают по радиостанции о погибшем на пожаре, говорят «обнаружен прогар». А что касается курьёзов. Иногда люди вызывают нас, говорят, что у соседей пожар. Приезжаем — а там люди на балконе жарят шашлыки. Дождь пошёл, а мясо замариновано. — Коллег терять доводилось? — Слава богу, нет.

— У вас я заметил много девушек. Кем они работают? — В оперативно-координационном центре диспетчерами. Специалистами ещё. Ну и инспекторами. — Твой жизненный девиз? — Нужно верить в лучшее. И всегда смотреть вперёд. — Кем ты видишь себя через 5 лет? Чтобы бы ты хотел, чтобы произошло за это время? — Многие хотят, чтобы закончились военные действия. Ещё в семье хочу пополнения, на сыне не останавливаемся, еще девочек-двойняшек хочу. А также чтобы улучшилась у нас техника, заработная плата. Чтобы люди не уходили из службы, не уезжали на заработки в Польшу. Чтобы и двойняшек можно было поднимать, и тройняшек. — Ты счастлив? — Я? Да. У меня есть любимая семья, живы родители, я работаю, езжу с ребёнком на море. У меня есть абсолютно всё. Вместо послесловия. День нашего общения стал на удивление спокойным для управления. В области не случилось ни одного чрезвычайного происшествия: ничего не горело, не взрывалось, не затапливалось. А буквально за несколько дней до нашей встречи ребята в очередной раз совершали свои поступки — настоящие, мужские, но в повседневной жизни скрытые от наших обывательских глаз. В ночь на 16 августа произошло разрушение конструкции силоса на территории Константиновского элеватора, что в нескольких километрах от Николаева.

Осыпавшимися конструкциями диспетчерского пункта была зажата женщина. Спасатели быстро сумели её деблокировать и передать медикам.