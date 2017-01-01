11 Ноябрь 2017

Николаевцы посоревновались в умении раскошелится для помощи онкобольным детям

Прочитали: 410

В субботу, 11 ноября, в художественном музее имени В.В. Верещагина состоялся второй благотворительный аукцион картин «Подари жизнь», который прошел в поддержку детей больных лейкемией.

Организатором выступил благотворительный фонд «Содействие детям», директор которого Елена Легкая рассказала, что в этот раз деньги собирались на покупку шейкера для тромбоцитов, который будет установлен в Областной детской больнице – сейчас врачам каждый раз необходимо отправлять за материалами машины в другие больницы, а иногда они необходимы немедленно.

Так, на продажу 69 картин кисти самых разных художников – от начинающих до настоящих мастеров. На аукционе были представлены портреты, пейзажи и множество других видов живописи в разных жанрах.



На аукцион собрались меценаты, которые покупали множество картин сразу, и другие небезразличные николаевцы, которые хотели помочь детям хотя бы покупкой одной работы. Как и ожидалось, за некоторые полотна «борьба» разгоралась не на шутку – порой конкуренты повышали ставку еще до того, как ведущий озвучит цену. Но некоторые работы и вовсе остались без внимания.

Минимальная цена лота составляла 500 гривен, а некоторые достигали пяти тысяч. Тем не менее, некоторые картины за время торгов «подскакивали» в цене в несколько раз.

Кроме того, всех гостей ожидал фуршет со сладостями и вином, во время которого они могли похвастаться приобретениями и еще раз пролистать каталог картин, прицениваюсь на будущие покупки.

Гости изучали каталог, выискивая то, что порадует глаз

Первой «с молотка» ушла картина, ставшая «лицом» аукциона

Юная художница предлагала выкупить картины с животными

Много ажиотажа собрал «Рыжик» - после долгих торгов его смогла выкупить женщина, у которой, по её словам, дома живет такой же кот

«Вечерний Николаев» продавали за две тысячи гривен

И за стартовую цену его купил внештатный советник председателя Николаевской ОГА Максим Бревда

Активной участницей торгов была и организатор аукциона Елена Легкая

«С молотка» ушли и слова Джона Леннона

Некоторые участницы повышали ставки, не открываясь от сьемки мероприятия

После «жарких» торгов гости могли подкрепиться сладким...

... и полусладким