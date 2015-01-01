14 Ноябрь 2017

Брейки, камбэки и винты: на бильярдном турнире памяти Эдуарда Погосова сразились в «русскую пирамиду»

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В Николаеве в субботу, 11 ноября, на ежегодном бильярдном турнире памяти Эдуарда Погосова определили лучшего бильярдиста. Особенность этого турнира в том, что он является единственным турниром памяти николаевского предпринимателя, мецената, «Горожанина года» в номинации «Благотворительность» и одного из основателей бильярдного спорта в Николаеве Эдуарда Погосова.

За последний год это мероприятие стало самым крупным и высокобюджетным бильярдным турниром, который проходит в городе. Уже не первый год соревнования по «русской пирамиде» собирают большое количество участников: на первом турнире их было 16, на втором - 26, а в этом году побороться за титул чемпиона собрались 32 участника.

Так, с самого утра в бильярдном клубе «Masse» спортивное состязание объединило «сливки» бильярдного спорта не только Николаева и области, но и Украины. Среди участников было и несколько чемпионов. Начался захватывающий турнир с церемонии открытия и приветственного слова организаторов.

— Я хочу, чтобы память о моем муже, о человеке с большой буквы, жила именно так: дружескими посиделками и воспоминаниями. Лучшее воспоминание о нем – это бильярдный турнир в стенах клуба, в который он вложил душу и к которому приложил руку. Бильярдный спорт сыграл не последнее место в его жизни. Я хочу, чтобы и каждому из вас передалась частичка его энергетики, любви к жизни и умения побеждать. Он умел жить хорошо, честно и правильно, как все происходит в бильярдном спорте. Ведь это игра уважения к сопернику, точного удара и верного расчета, – выступила перед участниками турнира Анастасия Погосова.

Организаторы турнира Максим Яворский и Анастасия Погосова

После этого участники приступили к процедуре жеребьевки и по очереди вытягивали номера, под которыми им предстояло выступить. Определившись с порядком выхода к бильярдным столам, игроки перешли к самой захватывающей части турнира. Партия за партией, игроки продвигались по турнирной сетке. За каждым столом была своя особая атмосфера и дух соперничества, ведь на кону были неплохие премиальные.

Были среди участников турнира и молодые таланты. Так, Владислав Еленич, который пришел в бильярдный спорт в 11 лет (сейчас ему 14 лет) довольно неплохо зарекомендовал себя, а другой участник Виталий Матвеев через несколько недель в составе сборной Украины поедет в Россию на парный чемпионат по бильярду. С особой теплотой вспоминают в «Masse» и Эдуарда Погосова.

— Эдуард Аркадьевич играл здесь почти каждый вечер. Он был очень хорошим бильярдистом. Даже в 80 лет он творил немалые чудеса и вызвал общественный резонанс среди посетителей клуба и любителей бильярда. Он делал спонсорские вливания в развитие бильярдного спорта и всегда поддерживал молодые развивающиеся таланты, – отметил один из организаторов турнира Максим Яворский.

Продлился турнир памяти до полуночи, а в ходе всего игрового дня участники грамотно рассчитывали и продумывали свой каждый удар. Те, кто уже знал сильные стороны своего противника, шли на риск. Так, поединок за поединком выстраивались претенденты на звание чемпиона. Таким образом, третье и четвертое место разделили между собой Виталий Матвеев (победитель турнира 2016 года, член сборной Украины) и 14-летний Владислав Еленич (победитель первого турнира 2015 года). В финале встретились николаевец Юрий Свитковский и Александр Дыхан из Одессы. В результате эффектной игры победителем стал Юрий Свитковский, а переходящий трофей турнира остался в Николаеве. При этом призовой фонд мероприятия в 18 тысяч гривен распределился на 8 призовых мест.

Как известно, бильярд – одна из самых популярных салонных игр в мире. Ее поклонники утверждают, что она имеет много общего с шахматами, поскольку для успеха здесь необходимы острый ум, отточенное логическое и пространственное мышление.

Победитель турнира Юрий Свитковский

Фото: Татьяна Вязникова, Максим Макаренко