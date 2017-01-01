15 Ноябрь 2017

То, что «за гранью»: в Николаеве открыли уникальный проект «жизнь на нуле»

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Показать наизнанку то, что не видел обычный гражданин, раскрыть вещи, которые находятся за гранью, постарались художники и фотографы, которые видели войну и фронтовые потери собственными глазами, неся службу в зоне проведения Антитеррористической операции. Так, в среду, 15 ноября, в Николаевском городском дворце культуры и искусств открылась выставка «Жизнь на нуле». Через работы, творение и искусство, представленные в зале, проливается свет на то, что остается «за гранью» мирной жизни.

Так, выставочный зал был наполнен военными в камуфляже, которые пришли насладиться работами своих побратимов, а кто-то даже мог найти себя на картинах и фото. Руководителем проекта стала Инна Ермакова, фотохудожник и журналист. В своей речи она отметила, что сейчас мир поделен на две части: обычное мирное население и те, кого коснулась война. Она рассказала истории некоторых творцов, чьи работы были представлены на экспозиции. Таким образом, создавая свои работы, творцы проявляли себя, заглушали ноющую боль и реабилитировались от пережитого эмоционально.

Кроме того, насладиться удивительными и уникальными изобретениями искусства пришли простые николаевцы и прониклись всеми эмоциями и чувствами, которые читались в работах воинов. Поприветствовать присутствующих пришел и вице-мэр Николаева Юрий Степанец. Он отметил, что пройдя все этапы военных действий, он знает все то, что представлено на фото и картинах.

— Посмотрев фотографии, понимаешь, что вроде бы есть такие, которые не связаны вообще с боевыми действиями. Например, обратите внимание, висит одна из фотографий, где лежит наш военнослужащий, перед ним стоит телевизор и он отдыхает. Вроде бы мирная фотография. Я все это видел и очень хорошо понимаю, – рассказал Степанец.

Помимо этого, с приветственным словом обратился первый вице-губернатор Вячеслав Бонь. Он отметил, насколько важны подобные проекты для военнослужащих и для других горожанам. Также он призвал присоединяться к такому движению и вовлекать в него молодежь. Завершил открытие выставки своей речью глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко. Он с ностальгией говорил о бойцах, которые служили, чтобы ими гордились и почитали как героев. Он вспомнил, что полагается тем, кто уже вернулся из зоны АТО. Солидарный с коллегой, он также подчеркнул, что вовлечение молодого поколения в подобные проекты очень важно.

— Ті хлопці, хто виконує своє завдання на фронті, зараз мають більше нарахувань. Так, ми хочемо інакшого. Я прошу пробачення перед усіма військовими за те, що держава не може вам віддячити таким способом, як ви це заслуговуєте, - отметил Савченко.





Отметим, что в рамках этого проекта бойцы из зоны АТО показали, как рождается искусство, когда человек «на нуле». Экспозиция состоит из художественных и фоторабот шести героев, которые вывели свои переживания, чувства и эмоции в творчество, находясь на линии военных действий.

Напомним, что недавно Президент Украины отметил наградой николаевских работников культуры.







