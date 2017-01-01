24 Ноябрь 2017

Николаевский рэпер Максим Диснеев в составе группы VIU VIU попал в номинацию M1 Music Awards 2017

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Николаевский рэпер Максим Мурза (он же Максим Диснеев) в составе группы VIU VIU попал в номинацию M1 Music Awards 2017 в категории «Альтернатива». Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

«Кое-кто попал в номинацию, и кое-кого ждёт красная дорожка», – подписал он публикацию.

Так, в категории «Альтернатива» вместе с VIU VIU попали группы «Грибы» и «The Hardkiss».

M1 Music Awards – ежегодная музыкальная премия, которую проводит телеканал «М1». Премия направлена на определение выдающихся достижений в музыкальной индустрии и признание личного вклада в развитие украинского шоу-бизнеса. Кроме этого, M1 Music Awards определяет лучших специалистов в создании и продвижении аудиовизуального продукта. Победители премии определяются по количеству просмотров клипов на телеканале, а также по оценкам редакции канала.



В комментарии NikLife Максим рассказал, что был рад, когда узнал о своем выдвижении, но считает номинацию закономерной.

— Ну я, конечно, был рад, но особо никакого удивления. Всё закономерно, что я и вся моя команда всю жизнь шли к тому, что сейчас происходит. Испытываю благодарность перед Господом за всё, – поделился Максим.

Группа VIU VIU состоит из двух артистов – рэпера Максима Диснеева и киевской модели Саманты. Популярность они обрели почти сразу благодаря дерзким и вызывающим клипам, а также песням, которые быстро «заедают» в головах слушателей. Их дебютный клип «#Малонала» набрал почти миллион просмотров, а второй – «Таблетка» – за три недели посмотрели уже 413 тысяч человек.