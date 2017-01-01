28 Ноябрь 2017

Баскетболист из Николаева, играющий за французский «Монако», провел тренировку для «Нико-Баскета»

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Николаев богат на спортивные таланты – множество выходцев из этого города давно покорили мировые вершины в самых разных направлениях: различные единоборства, фехтование и многое другое. Отдельного внимания заслуживают николаевские баскетболисты, некоторые из которых играют уже за иностранные команды. Один из них – Сергей Гладыр, ранее игравший в МБК «Николаев», а сейчас во французском «Монако» и сборной Украины. И 27 ноября он приехал в Николаев, чтобы провести тренировку для баскетбольного клуба «Нико-Баскет».

Баскетболисты начали тренировку с разминки, которую и провел Сергей, после чего начались игры на «разогрев». Затем, было необходимо разбиться на две команды, но так как все хотели сыграть вместе с французским баскетболистом, тренеру пришлось назначить «конкурс»: каждый получал возможность на 20 бросков, после чего лучшие выбирались в команду Сергея. К слову, он и сам принял участие в «отборе», забив 15 мячей из 20, тогда как один из николаевских спортсменов смог «набросать» 17.

После игры, Сергей остался ненадолго, чтобы пообщаться с николаевскими баскетболистами, вспомнив о временах, когда и сам учился в стенах спортивного комплекса «Надежда».

— Вот встаем мы, и нам говорят: «Давайте 50 попаданий делайте». И вот делаешь ты 30, а вокруг тебя уже все остальные собрались и смотрят – мало кто даже до 30 доходил, – поделился он.

Также он дал советы баскетболистам из «Нико-Баскета» относительно питания, упражнений и тактики игры.