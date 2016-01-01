04 Декабрь 2017

Драйв гитар и соло саксофонов: николаевские музыканты устроили перфоманс, объединив рок и джаз ВИДЕО

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Субботним вечером, 2 декабря, в зале концерт-холла «Юность» не осталось ни одного свободного места. Около тысячи николаевцев собрались на долгожданное зрелище, аналоги которому встречаются очень редко. «Битва Rock vs Jazz» объединила на одной сцене 10 николаевских рок-групп и джазовый коллектив «Performance Big Band». По словам организаторов концерта, идея такого симбиоза является абсолютно уникальной, и поэтому очень волнующей.

— Безумно приятно находиться на этой сцене с полным залом зрителей. Для нас это большая честь и, скажу честно, приятная неожиданность. Мы решили сделать проект, аналогов которому не было ни у кого и никогда, и он ниоткуда не был «слизан». Со струнным оркестром таких (роковых – прим.ред.) концертов десятки, но с джазовым биг-бэндом никогда подобного не происходило нигде, – признался николаевский джазмен Владимир Алексеев.

Помимо того, что шоу такого формата впервые осуществлялось в Николаеве, также новинкой стала возможность всем желающим слушателям переместиться в импровизированную фан-зону и отдаться своим эмоциям прямо под сценой. Алексеев рассказал, что хотели даже снять стулья в зале, но, к сожалению, это станет доступно только в следующем году. Долго ждать не пришлось. Гостям для раскачки хватило всего лишь пару песен, и уже вскоре площадка у сцены была заполнена толпой наслаждающихся людей. Они шумно подпевали артистам и, не стесняясь, с полной отдачей танцевали под мировые роковые хиты, которые глубоко погружали в ностальгию.

На протяжении нескольких часов энергетику свободы николаевцам дарили 15 сольных исполнителей и больше сотни талантливых музыкантов. Среди них были участники всеукраинских вокальных шоу Антон Артамонов и Александра Казакова, а также николаевские рок-группы Grimoff, Крылья, Cherry-Merry, Radiostars, Impulse, White Sunday и New Sense. Настоящим открытием для большинства присутствующих стали исполнения рок-композиций от Никиты Худякова, Александра Волкова и Дмитрия Скороходова, а Геннадий Гримов, Николай Осадчий и Иван Белоусов запомнились чувственным басом на всеми любимые шедевры роковой истории. И конечно же не обошлость без яркости образов супруги лидера николаевского джаз-клуба Татьяны Орловой.



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Со сцены звучала живая музыка, что считается вечной в понимании ценителей рок-музыки. Всем знакомые ритмы Led Zeppelin, Evanescence, Rammstein, Metallica, Nirvana и многих других легендарных групп предстали в абсолютно новой аранжировке. Посетители не смогли устоять и в полной мере отдались чувственному музыкальному экстазу. По обе стороны сцены участники концерта наслаждались моментом и вдохновлялись друг другом. Разгоряченные и счастливые они всячески пытались поддержать сложившуюся атмосферу яркого шоу, и в лирические моменты даже включали фонарики и зажигалки.

Примечательно, что позже в отзывах в социальных сетях, большинство присутствующих отметили концерт как лучший не только в этом году, но и во всей истории культурных мероприятий в Николаеве.



