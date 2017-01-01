07 Декабрь 2017

Макс Барских устроил стриптиз-шоу на николаевской сцене и позволил поклоннице поскакать на нем ВИДЕО

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В среду, 6 декабря, сбылась мечта многих девушек Украины. Известный певец Макс Барских приехал в Николаев с концертом, где завершил свой всеукраинский тур «Туманы». Артист устроил настоящее шоу с красочной анимацией и чувственными номерами в сопровождении арт-балета. А вскоре обещание в начале сделать вечер незабываемым даже превзошло все ожидания гостей.

Уже после первых песен посетительницы концерта покинули свои места для того, чтобы удариться в зажигательные танцы. Так, почувствовав свою власть над залом, Барских решил «подлить» масла в огонь. Он внезапно признался, что до начала успешной карьеры хитмейкера работал стриптизером. Рассказав об особенностях того времени, певец заявил, что на николаевской сцене хочет вновь попрактиковаться.

— Кто знает, что прежде чем стать певцом, я подрабатывал стриптизёром? Да-да-да... Помню, у меня тогда было очень мало заказов, потому что я был тощим. И это вполне логично, ведь всем нужны мышцы, а не суповой набор. Поэтому я танцевал преимущественно для родственников на какие-то праздники. Чаще всего, когда они уже лежали лицом в салате, – рассказал Барских.

После таких откровений Макс вызвал на сцену трех девушек, которых тщательно выбирал из сотни поклонниц, кричащих у сцены. Он предложил им поучаствовать в его номере на песню «Давай займемся любовью». Также для выступления он пригласил двоих парней из своего шоу-балета. Втроем они усадили девушек на стулья и начали танцевать откровенный стриптиз.

Артист сразу сказал девушкам вести себя без стеснений и проявить всю свою сексуальность. Как можно было заметить, одна из поклонниц очень сильно вжилась в роль и отдалась танцу с Барских полностью. Она позволила себе сесть на него, чувственно изгибаться перед артистом и даже целовать его. Тот в свою очередь не стесняясь гладил ноги танцовщицы и даже шлепал ее по ягодицам. Примечательно, что остальные две девушки, до которых также дошла очередь, вели себя совсем по-другому: максимум, на что они решились, это было объятие Макса.

Видимо, на сцене было действительно «жарко»

Девушка абсолютно не стеснялась и даже «отметила» певца помадой

Очевидно, волосы певца тоже не оставили Анастасию равнодушной

Сотни наблюдающих за зрелищем женщин с криком просили вызвать и их на сцену. Они громко ревновали артиста к девушкам, а тот сказал, что этот номер запомнится ему надолго.

Отметим, что самая активную участницу этого шоу звали Анастасия. И по информации, имеющейся у NikLife, причиной столь вызывающего поведения стало желание дать повод для ревности своему парню.

Другие девушки вели себя более сдержано

Но тоже иногда давали волю эмоциям

Подтанцовка тоже не отставала и «отжигала» на полную