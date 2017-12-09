09 Декабрь 2017

«Удушение» принесло николаевскому тяжеловесу Юрию Проценко пояс чемпиона мира по «боям без правил» ВИДЕО

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Николаевский тяжеловес Юрий Проценко стал чемпионом мира по ММА по версии JFC. Поединок за чемпионский титул в тяжелой весовой категории прошел в субботу, 9 декабря в рамках турнира Jash Kuch Fighting Championship 2017.

Чемпионат состоялся во Дворце спорта имени Кожомкула в Бишкеке. На октагоне в 12 поединках сошлись спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Украины, России и Кыргызстана.

Проценко бился с бойцом из Кыргызстана Мыктыбеком Мамасалиевым. В первом раунде кыргызстанец был активнее и нанес несколько точных ударов по сопернику. Проценко в первые 5 минут смог перевести бой в партер, но ничего сделать не сумел.

Во втором раунде Мамасалиев вновь бил точно и сильно, но Проценко снова перевел поединок в партер и сумел провести удушающий прием. Мамасалиев вынужден был сдаться. «Удушением» николаевец вырвал победу и титул чемпиона мира по «боями без правил» по версии JFC.

«На самом деле Мамасалиев очень сильный боец… Извини меня. Знаешь, ты даже сильнее Хантураева», — сказал Проценко сопернику после боя, пишет Sputnik.

Церемония взвешивания

Фото, видео: Sportbek, Sputnik, Евгений Степанюк