С поющим Святым Николаем и новеньким айфоном в Николаеве «зажгли» главную новогоднюю елку ВИДЕО

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Сказочные герои вместе с поющим Святым Николаем 19 декабря в Николаеве, на Соборной площади «зажгли» главную новогоднюю елку города и открыли ярмарку возле нее. На открытие главного «хвойного» дерева собралось внушительное количество людей.

Уже по традиции не обошлось это захватывающее действо без первых лиц области и города. Первое слово и почетная миссия открывать новогоднюю красавицу досталась исполняющей обязанности городского головы, секретарю Николаевского городского совета Татьяне Казаковой, главе Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко, главе Николаевского областного совета Виктории Москаленко, а также депутату городского совета, экс-мэру Николаева Юрию Гранатурову и экс-вице-мэру Валерию Шевченко.

С поющим Святым Николаем и новеньким айфоном в Николаеве «зажгли» главную новогоднюю елку ВИДЕОС поющим Святым Николаем и новеньким айфоном в Николаеве «зажгли» главную новогоднюю елку ВИДЕОС поющим Святым Николаем и новеньким айфоном в Николаеве «зажгли» главную новогоднюю елку ВИДЕО

Перед началом официальной церемонии, которая несколько затянулась от официально намеченного времени, детишки вовсю танцевали под сценой, а актёры и танцоры волнительно ждали свой звездный час. Но ждать долго не пришлось и после коротких торжественных фанфар на сцену вышли эффектные танцоры, которых сменил сказочный Олаф и девочки-«снежинки». Уже после нескольких выступлений на сцену вышел и сам Святой Николай, а также делегация чиновников.

- Вітаю вас, Миколаївщина! Вітаю вас, миколаєвці зі святом. Такий святковий день сьогодні. Він повинен нам подарувати мрії, спогади і надії. Я хочу побажати вам, щоб сьогодні ті мрії, які ви собі забажали на наступний рік, вони здійснилися. Вітаю вас і хай щастить, - выступил перед собравшимися Алексей Савченко.

Сразу же за ним выступила и главная леди города Татьяна Казакова, которая, к слову, подсматривала свое приветственное слово в «шпаргалке».

- Сегодня на главной елке нашего города зажгутся огни, которые дальше нам будут дарить тепло и праздничное настроение в эту пору. Это удивительные новогодние праздничные дни, которые возвращают взрослых в детство, а детям дарят только добро и делают их счастливыми. От всего сердца желаю вам, чтобы Святой Николай принес благополучие в ваши дома и защитил от невзгод, - сказала исполняющая обязанности городского головы.

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С поющим Святым Николаем и новеньким айфоном в Николаеве «зажгли» главную новогоднюю елку ВИДЕОС поющим Святым Николаем и новеньким айфоном в Николаеве «зажгли» главную новогоднюю елку ВИДЕОВрио мэра Николаева Татьяна Казакова засветилась на мероприятии в шапке-ушанке

С поющим Святым Николаем и новеньким айфоном в Николаеве «зажгли» главную новогоднюю елку ВИДЕО

Помимо этого, в своем слове Казакова понадеялась, что 2018 станет для города годом новых достижений и успехов, а также отметила, что николаевцы заслуживают самого лучшего и поздравила с праздником. После приветственных речей все внимание николаевцев переключилось со сцены на новую городскую елку. Под громогласные возгласы толпы «игольчатая красавица» засияла разноцветными огнями. Запестрели и игрушки в виде снежинок, ромбов, шаров и бантиков, а гирлянды, расположенные по всему ее периметру, «забегали» друг за другом.

Уже под зажженную елочку появились и первые подарки. Внештатный советник главы Николаевской ОГА Максим Бревда вручил новенький iPhone X за лучший стих конкурса стихов про область. Триумфатором турнира стихотворений стала Елена Садовничая – учитель младших классов Тамаринской сельской школы. Ее стих прочитала ведущая вечера, после чего на сцену вновь вышел Святой Николай и порадовал публику песней. Тем временем чудеса на сцене только продолжились. Разнообразные лесные зверюшки и сказочные персонажи веселили всех собравшихся, а те, кому программа на сцене была не по душе, «повышали градус» глинтвейном в ярмарочных домиках недалеко от сцены.

Помимо этого, на площади расположились и аттракционы, которые запустили накануне официального открытия. Они также запестрели разноцветными огнями и встречали первых любителей экстрима. Сама же площадь превратилась в настоящий сказочный городок с разнообразными световыми конструкциями, а николаевцы радостно прогуливались по ярмарке, делали фото и селфи на память.

С поющим Святым Николаем и новеньким айфоном в Николаеве «зажгли» главную новогоднюю елку ВИДЕО

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Над материалом работали: Татьяна Вязникова, Антон Малиновский, Владлена Транская

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