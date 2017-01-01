Сказочные герои вместе с поющим Святым Николаем 19 декабря в Николаеве, на Соборной площади «зажгли» главную новогоднюю елку города и открыли ярмарку возле нее. На открытие главного «хвойного» дерева собралось внушительное количество людей.
Уже по традиции не обошлось это захватывающее действо без первых лиц области и города. Первое слово и почетная миссия открывать новогоднюю красавицу досталась исполняющей обязанности городского головы, секретарю Николаевского городского совета Татьяне Казаковой, главе Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко, главе Николаевского областного совета Виктории Москаленко, а также депутату городского совета, экс-мэру Николаева Юрию Гранатурову и экс-вице-мэру Валерию Шевченко.
Перед началом официальной церемонии, которая несколько затянулась от официально намеченного времени, детишки вовсю танцевали под сценой, а актёры и танцоры волнительно ждали свой звездный час. Но ждать долго не пришлось и после коротких торжественных фанфар на сцену вышли эффектные танцоры, которых сменил сказочный Олаф и девочки-«снежинки». Уже после нескольких выступлений на сцену вышел и сам Святой Николай, а также делегация чиновников.
- Вітаю вас, Миколаївщина! Вітаю вас, миколаєвці зі святом. Такий святковий день сьогодні. Він повинен нам подарувати мрії, спогади і надії. Я хочу побажати вам, щоб сьогодні ті мрії, які ви собі забажали на наступний рік, вони здійснилися. Вітаю вас і хай щастить, - выступил перед собравшимися Алексей Савченко.
Сразу же за ним выступила и главная леди города Татьяна Казакова, которая, к слову, подсматривала свое приветственное слово в «шпаргалке».
- Сегодня на главной елке нашего города зажгутся огни, которые дальше нам будут дарить тепло и праздничное настроение в эту пору. Это удивительные новогодние праздничные дни, которые возвращают взрослых в детство, а детям дарят только добро и делают их счастливыми. От всего сердца желаю вам, чтобы Святой Николай принес благополучие в ваши дома и защитил от невзгод, - сказала исполняющая обязанности городского головы.
На открытие елки пришли первые лица областной власти – глава облсовета Виктория Москаленко и председатель ОГА Алексей Савченко
Врио мэра Николаева Татьяна Казакова засветилась на мероприятии в шапке-ушанке
Помимо этого, в своем слове Казакова понадеялась, что 2018 станет для города годом новых достижений и успехов, а также отметила, что николаевцы заслуживают самого лучшего и поздравила с праздником. После приветственных речей все внимание николаевцев переключилось со сцены на новую городскую елку. Под громогласные возгласы толпы «игольчатая красавица» засияла разноцветными огнями. Запестрели и игрушки в виде снежинок, ромбов, шаров и бантиков, а гирлянды, расположенные по всему ее периметру, «забегали» друг за другом.
Уже под зажженную елочку появились и первые подарки. Внештатный советник главы Николаевской ОГА Максим Бревда вручил новенький iPhone X за лучший стих конкурса стихов про область. Триумфатором турнира стихотворений стала Елена Садовничая – учитель младших классов Тамаринской сельской школы. Ее стих прочитала ведущая вечера, после чего на сцену вновь вышел Святой Николай и порадовал публику песней. Тем временем чудеса на сцене только продолжились. Разнообразные лесные зверюшки и сказочные персонажи веселили всех собравшихся, а те, кому программа на сцене была не по душе, «повышали градус» глинтвейном в ярмарочных домиках недалеко от сцены.
Помимо этого, на площади расположились и аттракционы, которые запустили накануне официального открытия. Они также запестрели разноцветными огнями и встречали первых любителей экстрима. Сама же площадь превратилась в настоящий сказочный городок с разнообразными световыми конструкциями, а николаевцы радостно прогуливались по ярмарке, делали фото и селфи на память.
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«Оппозиционные» Александр Гусев и Лариса Веселовская стояли в стороне от всеобщего веселья
Дети уверенно залазили на шеи родителям
В то время как другие предпочитали сидеть на троне Святого Николая
Экс-мэр Юрий Гранатуров общался с «культурным управленцем» Юрием Любаровым...
... пока другие депутаты за сценой ждали зажжения елки
Юный танцовщицы мерзли перед сценой...
пока оппозиция курила в стороне
Глава упралвения культуры, национальностей и религий Михаил Димитров, судя по всему, предпочел во время празднования держаться подальше от толпы
Любаров вовсю руководил ходом мероприятия
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Над материалом работали: Татьяна Вязникова, Антон Малиновский, Владлена Транская