19 Декабрь 2017

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко сменил «имидж»?

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В день святого Николая жители города корабелов обсуждали не только открытие главной елки на Соборной площади, но и внешность главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко. Все дело в том, что сразу на нескольких мероприятиях чиновник засветился с пластырем на лице.

Многие пользователи соцсетей принялись размышлять: а что же собственно случилось с губернатором?

Помимо пластыря на носу, у Савченко были заметны синяки под глазами, и следы ран на правой брови. Одним из вариантов такого внешнего вида главы области пользователи социальных сетей называют то, что он вступил с кем-то в схватку. Другие предполагают, что губернатор бился на боксерском ринге.

Одним словом, тема нового имиджа Савченко уже вовсю обрастает слухами.

«Боюсь, что никто не скажет, а потому как всегда тема просто обрастет слухами и разными версиями от споткнулся об бездомную собаку до обратился к пластическому хирургу с желанием изменить имидж с греческим лицом», – написал в Facebook журналист Андрей Лохматов.

«Да нормальная вещь для мужчины», – уверен политтехнолог Федор Левченко.

«Так свидание уже было или нет?» – смеется журналист Сергей Хорольский, намекая, судя по всему, на участие губернатора в «Аукционе встреч».

«Блин, вот зачем куча охранников, когда нос в итоге все равно сломан», – написала Лариса Евсеева.

«Короче, моя версия в силе. Спасал честь девушки ночью на Троещине. Почему без охраны? У людей тоже бывают выходные. Почему на Троещине? Человек в государстве Украина свободный, где хочет там и гуляет. Главное, чтоб не в рабочее время», – считает блогер Татьяна Локацкая.

Отметим, совсем недавно в Николаев приезжал экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош, который в марте этого года в шутку обещал застрелить Алексея Савченко, в случае если тот будет плохо работать.