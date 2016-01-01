24 Декабрь 2017

Николаевские бойцы АТО и волонтеры собрались на кофе и спели Гимн Украины на ступеньках к набережной

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В воскресенье, 24 декабря, на ступеньках, ведущих с верхнего БАМа к набережной собрались бойцы АТО и волонтеры, чтобы выпить кофе и подвести итоги года в рамках акции «Кава на сходах».

Так, несмотря то, что на улице шел мокрый снег, а воздух был довольно прохладным, на ступеньках собралось более 50 людей.По словам организатора Дмитрия Удовицкого, «кофе» в названии было выбрано больше для романтики, а ограничения в напитках не было - некоторые брали с собой разные сорты чая, а другие все же принесли термосы с кофе. Также участники акции захватили печенье, конфеты и даже торт.

По словам Дмитрия, такие встречи они устраивают под конец каждого года, начиная с 2014-го.

Во время встречи собравшиеся общались, обсуждали прошедший год и строили планы на будущий. Также Дмитрий Удовицкий во время собрания раздал всем желающим экземпляры коллекционного календаря «Морская пехота», который он выпустил ограниченным тиражом в 500 экземпляров. Еще большей эксклюзивности этим календарям придало то, что их подписали бойцы АТО, которые присутствовали на встрече - некоторые из них даже узнавали себя или друзей на фотографиях в календаре.

В завершение участники сделали коллективное фото и спели Гимн Украины прямо на ступеньках, ведущих к набережной.