25 Декабрь 2017

Николаевские «киборги» встретились с Ахтемом Сейтаблаевым – режиссером фильма об их героизме

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2017 год для украинского киноискусства стал весьма важным – вышел фильм «Киборги» про оборону Донецкого аэропорта во время боевых действий в зоне АТО. Режиссером стал Ахтем Сейтаблаев, а прототипами персонажей стали реальные защитники аэропорта, в частности, и бойцы Николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Фильм набрал огромную популярность и даже поставил рекорд кассовых сборов в украинском кинематографе. А в пятницу, 25 декабря, съемочная группа вместе с режиссером приехали в Николаев, где пообщались с теми самыми «киборгами», которые ценой своей жизни защищали Донецкий аэропорт. А после встречи все они, а также семьи погибших бойцов АТО бесплатно посмотрели фильм в кинотеатре «Мультиплекс».

Так, в холле кинотеатра собрались защитники аэропорта, жены, матери и дети бойцов, погибших в АТО, а также волонтеры и первые лица Николаевщины. Среди присутствующих на мероприятии «киборгов» был, в том числе, и гендиректор информагентства «Украинская Медиа Группа» (интернет-издания Преступности.НЕТ, NikLife, Николаевский футбол) Артем Дыбленко. В самом начале пресс-конференции Ахтем Сейтаблаев попросил, чтобы общение было минимально официальным, а больше напоминало дружескую беседу. Уже в ходе общения он рассказал о том, как к нему пришла идея снять фильм, кто из николаевской «79-ки» консультировал его и поделился взглядом на современные проблемы Украины.

— Несколько реальных историй. Важно подчеркнуть, что за каждым нашим персонажем стоят несколько реальных людей. Мы постарались сделать коллективный портрет украинского мужчины – разных слоев, разных профессий, разных нюансов того, как они смотрят на жизнь [...] Консультантов могу назвать, это не секрет: Евгений Жуков – позывной «Маршал», Кирилл Недря – позывной «Доцент», Александр Трепак – позывной «Редут», Андрей Шарацкий – позывной «Богема», Андрей Кричанов – позывной «Рагман», – рассказал он.

В суровых буднях «киборги» умели находить радость

Пришел к побратимам и гендиректор информагентства «Украинская Медиа Группа» Артем Дыбленко...

... и депутат горсовета Сергей Танасов, который тоже защищал аэропорт

После пресс-конференции, уже в кинозале перед собравшимися выступил председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко, при чьей поддержке и состоялась эта встреча. Вначале он подарил Ахтему Сейтаблаеву свою книгу «Воїни світла Миколаївщини», где собраны фото бойцов АТО, не вернувшихся домой, и основную информацию, которую удалось узнать о биографии этих людей. После, он обратился к воинам и очень эмоционально высказался касательно того, что про настоящих героев говорят очень мало, а телеканалы заполнены только пропагандой различных политиков.

— Я багато чого можу про це розказати, що ми віддаємо життя, бо ми здатні це зробить і таке інше, але… От ту справу, яку зробили ті хлопці, воно знято практично на реальних подіях, певних життєвих ситуаціях [...] Я багатьох із вас знаю, спілкувалися, я навіть не уявляю, як ви будете дивитися. Бо чесно скажу, від себе, ми це бачили, ми це знаємо. Але ви мужні, достойні, великі. Будь-якій людині, яка здатна захищати нашу державу, я дякую. Завжди чим можна допомогти - допомагаю. Але нема таких слів, які б я міг вам сказати. Нема тих слів, які ми кажемо нашим батькам, нашим родинам. Може я буду казати щось непопулярне, але вибачте - наболілою, хочу висловити свою позицію. Чотири роки поспіль ми воюємо. Подивіться, що твориться на наших каналах, радіо, соцмережах? Де там ми? Я так кажу, бо я разом з вами. Там якась політика, проблеми. Там завжди у всіх винна одна людина – президент. А так не буває. Треба, щоб це кіно по всім каналам показувати, – призвал Савченко.

На этом официальная часть встречи закончилась и все зрители приготовились к просмотру – кто-то приготовился с экрана в героях увидеть друзей, а кто-то и самого себя.

Военнослужащие занимали почетные первые ряды

Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко был эмоционален – по его словам, «накипело»

Некоторые герои пришли с детьми

Ахтем Сейтаблаев не отказывал ни в фото...

... ни в афтографе

На мероприятии «засветился» и нардеп Андрей Вадатурский