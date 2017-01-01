29 Декабрь 2017

Николаевцы обогнали Пысанку, но так и не победили в шоу «Зважені та щасливі-7»

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Пара из Николаева Алина и Максим упорно боролись за победу в популярном украинском телепроекте «Зважені та щасливі» на протяжении 8-и месяцев. Долгие тренировки с Мариной и Вячеславом Узелковыми стали точкой отсчета в построении здорового образа жизни, а сами влюбленные добилась заметных результатов.

Так, в последнем выпуске от 28 декабря, который завершал седьмой сезон шоу, взвешивание финалистов стало самым волнительным событием. Алина и Максим серьезно опередили супругов Руслану Писанку и Игоря Исакова по итогам зрительского голосования. Всего за них проголосовало почти 250 тысяч человек, а когда ребята встали на весы, стало понятно, что им удалось на двоих избавиться от 98 килограммов.

Отметим, что свое участие в проекте девушка начала с весом 125 килограммов, а ее супруг весил 121. Однако, благодаря проектным тренировкам, а также домашнему похудению, в процентном соотношении они скинули 39.84%. Тем не менее, для победы этого оказалось недостаточно. Победителем шоу «Зважені та щасливі-7» стала пара Наташи и Алексея. Именно они и получили 400 000 гривен в результате финального взвешивания.

Напомним, что недавно американка с николаевскими корнями Иветта Холлон стала участницей модного и популярного фешн-шоу «Модель XL».