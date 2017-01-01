«Буг б’є на сполох»: в сети показали яркие фото победителей конкурса за сохранение Южного Буга

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«Буг б’є на сполох»: в сети показали яркие фото победителей конкурса за сохранение Южного Буга

Названы победители фотоконкурса «Буг б’є на сполох», главной целью которого было привлечение внимания общества к проблеме реки Южный Буг. Участие в нем приняли фотографы со всей Украины, но жюри отобрало лишь 13 лучших снимков, которые лучше всего показали красоту и атмосферу природного парка. Информация об этом опубликована на официальной странице конкурса Facebook. 

Стоит отметить, что главной причиной проведения конкурса стали намерения НАЭК «Энергоатом» поднять уровень Александровского водохранилища до отметки 20,7 метра. Зоологи уверены, что это приведет к необратимым экологическим последствиям: окончательному превращению Южного Буга в технический пруд - охладитель для Южно-Украинской АЭС, гибели целого ряда краснокнижных представителей флоры и фауны, затоплению последней в Украине ландшафтной исторической достопримечательности национального значения.

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Так, конкурс проводился с 20 июня по 30 октября 2017 года и за это время фотографы отправили на оценку жюри 381 работу. Судьи конкурса должны были определить по три победителя в номинациях «Арт», «Пейзаж», «Репортажное фото», «Флора и фауна Южного Буга», а также выбрать обладателя гран-при. В общей сложности победителями стали 13 фотографов.

На них изображены красоты Южного Буга: легендарные пороги, яркие рассветы и загадочные туманы. Также среди победителей можно встретить и фотографии птиц, ящериц и даже змей, которые населяют Бугский Гард. А вот гран-при получил снимок, на котором запечатлен отец с ребенком за любимым «мужским» делом рыбалкой.

«Буг б’є на сполох»: в сети показали яркие фото победителей конкурса за сохранение Южного Буга

«Мужское дело», Александр Свистунов

«Буг б’є на сполох»: в сети показали яркие фото победителей конкурса за сохранение Южного Буга

«Ангел реки», Ольга Волкова

«Буг б’є на сполох»: в сети показали яркие фото победителей конкурса за сохранение Южного Буга

«Птичие узоры», Юрий Литвинов

«Буг б’є на сполох»: в сети показали яркие фото победителей конкурса за сохранение Южного Буга

«Южный Буг зимой», Виктор Груша

«Буг б’є на сполох»: в сети показали яркие фото победителей конкурса за сохранение Южного Буга

«Рассвет», Денис Кривой

«Буг б’є на сполох»: в сети показали яркие фото победителей конкурса за сохранение Южного Буга

«Южный Буг», Николай Евдокимов

«Буг б’є на сполох»: в сети показали яркие фото победителей конкурса за сохранение Южного Буга

«Бугский гард», Николай Мейта

«Буг б’є на сполох»: в сети показали яркие фото победителей конкурса за сохранение Южного Буга

«Освещение креста в память Покровской церкви на острове Гардовом, 10 лиюля 2016 года», Анна Коломиец

«Буг б’є на сполох»: в сети показали яркие фото победителей конкурса за сохранение Южного Буга

«Рафтинг», Николай Дещенко

«Буг б’є на сполох»: в сети показали яркие фото победителей конкурса за сохранение Южного Буга

«Рибаки», Александр Свистунов

«Буг б’є на сполох»: в сети показали яркие фото победителей конкурса за сохранение Южного Буга

«Любовь», Ирина Куликова

«Буг б’є на сполох»: в сети показали яркие фото победителей конкурса за сохранение Южного Буга

«Выкрутасы», Анатолий Жучинский

«Буг б’є на сполох»: в сети показали яркие фото победителей конкурса за сохранение Южного Буга

«Жолтобрюхий полоз», Игорь Фуфрянский

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