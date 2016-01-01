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На Рождество, 7 января, николаевские патрульные встретились с детьми, покатали их на «Приусах» и даже дали возможность примерить спецформу.

Так, уже к полудню возле Дворца творчества учащихся стояли два полицейских автомобиля и экипаж во всеоружии. К счастью, ничего не случилось – это патрульные ожидали детей на встречу. Те не заставили себя долго ждать, и к 12:00 на заранее анонсированное место собралось несколько десятков родителей с детьми.

Полицейские сразу же постарались расположить детей к себе, так как те обычно опасаются людей в форме. Однако, правозащитники с первых минут смогли заинтересовать юных зрителей – их пригласили посидеть в полицейском «Приусе» и дали сказать пару слов в громкоговоритель. После за руль сел полицейский и начал катать всех желающих по перекрытой зоне. В это же время, пока одни катались, другие общались с полицейскими в полном обмундировании – те показывали детям свои шлемы, бронежилеты и даже оружие.

Не обошлось и без вкусных подарков – каждому пришедшему «копы» вручали сладости. Дети явно остались довольными, ведь когда еще выпадет возможность прокатится на настоящем «Приусе» и примерить полицейский шлем? К слову, патрульные будут на месте аж до 16:00 – так что еще есть все шансы немного почувствовать себя полицейским.

Стоит отметить, что акция является всеукраинской – подобные встречи в этот же день прошли в большинстве городов страны.