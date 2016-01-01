11 Январь 2018

Ученая из николаевской «аграрки» оказалась ненужной родному вузу – она работает дальнобойщицей в Польще

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Елена Дровняк закончила Николаевский национальный аграрный университет (факультет «Технология производства продуктов животноводства»), защитила диссертацию, став кандидатом сельскохозяйственных наук и... уехала работать в Польшу. В сети до сих пор можно найти ее научные работы. Долгое время девушка работала на производстве, мечтала стать преподавателем. Но в родном университете ей места не нашлось. Именно поэтому Елена решила уехать в Польшу.

Уже несколько лет девушка работает водителем-международником на огромном грузовом авто. За один день она может побывать сразу в нескольких странах, часто ночует прямо в кабине и не боится трудностей. В интервью изданию «Польша Сегодня» Елена рассказала, почему решила выбрать мужскую профессию и какие преграды попадаются ей на пути.

Елена уверенно чувствует себя в кабине огромной фуры

«Стати водієм в професійному плані я вирішила біля 2-х років тому. Моїм великим захопленням є подорожі, а для подорожей, звичайно, потрібно багато коштів і часу, якого немає при звичайній роботі в одному місці. Працюючи в Україні і маючи досить непогану роботу, я могла собі лише 1 раз на рік дозволити відпустку. Я відвідала Африку і острів Шри-Ланка (куди я точно не зможу поїхати на великому авто, перевозячи товар). Навіть було таке бажання піти вчитися на туроператора, але швидко зникло», – делится экс-жительница Николаева.

В свою очередь львовскому изданию «Високий замок» Елена Дровняк рассказала, что после защиты диссертации в николаевской «аграрке» она оказалась никому не нужной. По ее словам, все «пропихивают» на должности своих детей, племянников, внуков. Работа на предприятии была достаточно тяжелой – приходилось трудиться по 16 часов. Еще в зрелом возрасте она начала искать свои корни. Ее отец был поляком, умер, когда девушке было полгода. Так Елена и попала в Польшу, где получила карту поляка.

«Працювала на підприємстві, де шили матраци для фірми IKEA. А навпроти були курси водіїв. Після роботи йшла на курси. Навчання зайняло рік. Сьогодні маю право керувати навіть вантажівкою з причепом», – рассказывает девушка.

Дальнобойщица следит за собой на европейских автостоянках

И кушает форель с красной икрой

По словам девушки, управлять фурой не сложно – приходится только крутить рулевое колесо. Хотя во время обучения все было не так просто. Отдельно Елена подчеркивает: купить водительские права в Польше невозможно.

«Керувати фурою не так складно, як здається на перший погляд. Для мене особисто, їздити на великій машині і керувати нею велике задоволення, бо високо, гарний обзор всього навкруги. Коли я вчилась, то їздила на MAN і IVECO на механічній коробці передач. Якби я працювала на таких машинах, може у мене було б інше відношення до цієї професії.

Зараз я працюю на Mercedes-Benz Actros 2017 року випуску, де все автоматично. Натиснув кнопку – машина завелась, увімкнув світло і їдеш, тільки поворотами керуючи», – говорит Елена.

Молодая дальнобойщица живет преимущественно на две страны – в Голландии, где находится компания, и в Польше, где ее дом и друзья. Раз в год Елена приезжает в Украину, к своей маме. Девушка признается, что не привязывает себя к одному месту, ведь большинство времени проводит в путешествиях.

«Одного разу мала такий рейс, що прокинулась в Голландії, каву пила в Бельгії, їла французькі булки на обід у Франції, а вечеряла і спати лягла в Німеччині».

Больше всего в профессии Елене нравится разнообразие – разные люди, страны, природа. Но самым главным аргументом в пользу работы на фуре является управление своим временем работы и отдыха. Отработав 4 недели, она может отдыхать 2 недели. И время отдыха – оплачиваемое работодателем. За два года она успела побывать в Нидерландах, Германии, Бельгии, Австрии, Швеции, Швейцарии, Чехии, Венгрии, Люксембурге, Испании.

«Моя робота полягає у перевезенні товарів в холодильнику чи морозильній камері. Це м’ясо свинини, яловичини, баранини, курки, стейки, напівфабрикати, тушки, напівтушки свиней, биків і корів. Також перевожу запаковане молоко, твердий сир, моцарелу, соки, заморожену картоплю різних видів, морепродукти. Бували і товари незвичні: живі черв’ячки з Канади для ловіння риби, м’ясо диких звірів з Нової Зеландії, м’ясо диких зайців в шерсті і фазанів в пір’ях, жаб’ячі лапки», – делится Елена Дровняк.

В кабине фуры может быть очень даже вкусно

Девушка-водитель признается: минусы в работе тоже есть. Но они, как правило, незначительные. К примеру, часто приходится ездить ночью, из-за чего сбивается ритм жизни. Путешествия также бывают опасными, в особенности ночлег на стоянках (хотя компания Елены оплачивает платные стоянки для безопасности водителей и товара).

Коллектив, в котором работает Елена, на 99% состоит из мужчин. Несмотря на это, девушка утверждает, что так ей даже лучше.

«Працюється з чоловіками набагато краще, ніж там, де в основному жінки. Це постійна підтримка і підказування всіх нюансів в роботі від чоловіків-професіоналів своєї справи. В Нідерландах чоловіки не дивуються тому, що жінка працює водієм, бо там – це норма. У мене на фірмі працює біля 7 жінок. Навіть є дівчина, якій 21 рік і вона своєю основною професією обрала водійство», – рассказывает дальнобойщица.

Водитель, судя по соцсетям, одевается у Насти Каменских

Родные украинки долго не верили, что она хочет стать водителем, а мама Елены до сих пор не представляет, какой огромной машиной та управляет. Девушка мечтает прокатить маму по Европе.

Елена ведет блоги в соцсетях, с помощью которых хочет показать всем, кто переехал в Польшу, что нужно не бояться и упорно трудиться. Но есть и другая, более глобальная задача.

«Головною моєю метою було показати, як українка на українській мові з українськими піснями показує своїм співвітчизникам, що наші дівчата-україночки нічим не гірші від шведок, голандок, польських, німецьких дівчат, які працюють водіями, що ми теж маємо право на такі професії і можемо бути там не гіршими. Звичайно, хоч нас і не багато, але ми є. Завдяки своєму блогу я знайшла і познайомилась теж з дівчатами-водіями з України, які вже не один рік працюють по Європі і можуть розповісти набагато більше, ніж я», – делится дальнобойщица.

К слову, Елена – родственница знаменитого польско-украинского художника Никифора Дровняка; ее дедушка – двоюродный брат Никифора.

Европа – Европой, но отдых лучший в родной Николаевской области

По материалам: «Польша сегодня», «Високий замок»

Фото: Instagram