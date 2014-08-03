16 Январь 2018

Убийства, «мажоры» и Ольга Харлан: что мировые медиа писали о Николаеве

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Многие любят связывать успешность развития города с его информационным лицом. Так или иначе, но СМИ играют не малую роль в том, как город будет восприниматься и его жителями, и его потенциальными гостями, и людьми, которые вообще никак не связаны с ним. Николаев часто называют «пессимистичным» городом. И ленты новостей в ведущих медиа только подчеркивают этот факт. Однако гораздо более интересным кажется восприятие Николаева со стороны, а потому NikLife решил промониторить ведущие (и не только) мировые средства массовой информации на предмет различного рода сообщений о Николаеве.

Как оказалось, информация публикуется в медиа преимущественно негативная. Но все же находится место и позитивным статьям/новостям. К примеру, высокий интерес у западных СМИ регулярно возникает к фехтовальщице Ольге Харлан. В общем, что получилось из нашего мониторинга – смотрите сами!

Одно из первых сообщений, связанных с Николаевом, в западных СМИ связанно с преступлением. В 2012 году читаемое во всем мире The Guardian подробно описывало зверское нападение на Оксану Макар.

Тем не менее, спустя 4 года после смерти девушки, ее «призрак» все еще волнует СМИ. Польская журналистка Катарина Квятковска-Москалевич опубликовала в европейском издании New Eastern Europe статью, где подробно описала все события, посвященные делу Макар. Отдельно она объясняет читателю понятие «мажоры».

Национальным героем назвало николаевскую фехтовальщицу Ольгу Харлан «Би-Би-Си». Чтобы показать жизнь олимпийской чемпионки съемочная группа телеканала даже приезжала в ее родной город. Сюжет британских журналистов в провинциальном городе, «со средней зарплатой в 250 фунтов», выглядит очень интересным.

В знаменитом New York Times Николаев засветился, когда в городе шли периодические столкновения между сторонниками России и евромайдановцами в апреле 2014 года. Издание опубликовало видеосюжет, где возле здания областного совета задержали 23 человек.

Портал, посвященный судостроению TradeWinds долгое время освещал события, связанные с николаевским заводом «Океан». Последняя новость об этом весьма и весьма пессимистична: «Океан» объявлен банкротом».

The Washington Post в августе 2014 года сделал материал о легендарной николаевской 79-й бригаде, большинство бойцов которой, на тот момент, отстаивали независимость Украины на Донбассе. Однако большую часть статьи речь идет о матерях солдат.

В ноябре 2014 года эксперт по международным отношениям Кэрол Дж. Уильямс опубликовала на страничках издания Los Angeles Times статью, где речь шла о торговле военной техникой между Россией и Украиной в условиях войны. Николаев в ее исследовании упоминается в контексте сепаратизма. Журналистка обратилась за комментарием к политологу Костю Бондаренко, который выразил уверенность в том, что отсутствие заказов со стороны России убило николаевское судостроение. «Многие люди очень недовольны, а антикиевские настроения растут в Николаевской области, где три судостроительных предприятия закрыты», – заявил тогда политолог. «Николаев остается под контролем правительства, но он является одной горячих точек, колеблющихся между поддержкой украинского единства и сепаратизмом», – дополнила слова украинского эксперта американская журналистка.

Издание Associated Press растиражировало по всем своим мировым отделениям новость о страшном ДТП в августе 2016 года. Тогда в районе Кривого Озера микроавтобус столкнулся с фурой – погибли 8 человек, включая 8-летнего ребенка. Это же СМИ не упустило из виду дело Оксаны Макар.

«Убийство мужчины руками полицейских разожгло общественный гнев, залог реформ на Юге Украины» – так звучит название статьи издания «Радио Свобода». Речь идет о смерти Александра Цукермана в Кривом Озере. В статье, к слову, упоминается и «врадиевское дело».

А вот в Чехии в 2016 году смеялись с Николаева. Тамошние журналисты отыскали фотографии николаевских трамваев, которые в поддержанном состоянии были куплены у чехов. Изданию показалось очень курьезным, что в Николаеве не додумались очистить дисплеи транспортных средств. Вышло, что по городу курсировали трамваи, конечная станция у которых «Kovošrot».

Журналистка молдавского отделения «Радио свобода» Сабина Фати в Николаеве побывала в 2016 году. Городу, а точнее, одной из ее жительниц, она посвятила целую статью. Молдаванка, судя по материалу на сайте, приехала в город как туристка, встретила здесь 37-летнюю женщину Майю, которая помогла девушке сформировать впечатление о городе: в Николаеве достаточно бедно, люди не хотят войны с Россией, но если будет нужно – пойдут на фронт, а еще здесь готовят отменный черный чай.

Влиятельный бизнес-журнал The Diplomat не так давно разместил материал «Почему Китай заинтересован в Украине». В нем речь идет об удачном географическом расположении Украины, что выгодно Поднебесной в плане торговли. Ключевыми локациями для китайцев являются порты Одессы и Николаева. Город корабелов рассматривается как очень важный пункт перевалки зерна.

Издание BeinSports опубликовало статью корреспондента Фила Шоуэна, где идет речь о работе американских футбольных тренеров в Европе. В этом контексте упоминается Денис Люкенс – тренер николаевского футбольного клуба «Судостроитель», который стал первым менеджером футбольного клуба из Штатов на территории постсоветского пространства.

Портал World Gain занимается освещением новостей, которые касаются зерна. В мае 2017-го там опубликовали материал о том, что николаевская компания «Нибулон» планирует инвестировать 5,5 миллиардов гривен в развитие агроиндустрии и речной транспортной системы Украины. В издании также отметили, что Международная финансовая корпорация выделила «Нибулону» для этих целей кредит – 90 миллионов долларов.

О следующем сообщении в иностранных СМИ, связанных с Николаевом, NikLife уже писал. Издания Forzazzurri и Vesuvio оказались в восторге от ультрас МФК «Николаев», которые во время матча с киевским «Динамо» спели знаменитую итальянскую песню «O sole mio».

Чаще всего о Николаеве говорят в российских медиа. К примеру, телеканал «Россия 24» посвятил отдельный сюжет николаевским «мажорам», которые устроили разборки в центре города и бросались на прохожих. Резонанс этого дела был вызван в первую очередь тем, что патрульные полицейские долгое время не могли успокоить дебоширов. Неравнодушны росСМИ и к главе Николаевской ОГА Алексею Савченко. Издание «Лента.ру» приводит слова губернатора о том, что в подотчетной ему области много сепаратистов. Журналисты «РБК» о Николаеве писали в контексте Надежды Савченко – визит в город корабелов вышел для народного депутата Украины непростым, ведь здесь ее забросали яйцам. Портал также публиковал новость о том, что в Николаеве на заброшенной телевышке вывесили флаг Новороссии.