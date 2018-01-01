С давних веков зима ассоциировалась у людей со сказочными снегопадами и ватными снежинками, которые захватывают дух и «очищают» город. Этой зимой Николаеву пришлось долго ждать «белой пелены» и довольствоваться, разве что, искусственным снежком возле ледового катка на Соборной Площади. Только во вторник, 16 января, ровно посередине зимней поры, снег побаловал собой жителей «города корабелов». Зная, что уже через несколько дней придет плюсовая температура, николаевцы поспешили запечатлеть свое долгожданное «счастье» и поделиться им со своими подписчиками в социальных сетях.
NikLife в свою очередь, дождавшись пока снег пойдет не только на нашем сайте, а и за окном, отправился в путешествие по по Instagram-пространству и отобрал для вас самые эффектные картинки. Можно увидеть, как город воспринял такую погоду по-разному. Кто-то с массой эмоций стал купаться в снегу и радоваться жизни, а кто-то только и бормочет под нос «Лишь бы маршрутки после шести вечера ходили». В любом случае, лента сети заполнилась множеством красочных фотографий, и сейчас перед вами «снежная подборка».
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