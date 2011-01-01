20 Январь 2018

Девушка из Вознесенска поборется за звание «Голос страны» в новом сезоне популярного шоу ВИДЕО

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17-летняя девушка из Вознесенска Екатерина Северова стала участницей популярного народного шоу «Голос страны». Об этом стало известно благодаря публикации в Facebook от имени ее школы и видео-анонсу нового восьмого сезона проекта, где Катя попала в кадр. Гимназия, в которой молодая певица заканчивает 11-й класс, поздравила ее с участием в телевизионных эфирах, что стартуют уже со следующей недели, с воскресенья, 28 января.

«КАТЯ СЄВЄРОВА – УЧАСНИЦЯ НОВОГО СЕЗОНУ «ГОЛОСУ КРАЇНИ»! Вітаємо тебе, Катерино! З нетерпінням чекаємо 28 січня – дня, коли стартують телевізійні ефіри нового сезону «Голос країни». Просимо вознесенців підтримати нашу талановиту землячку!» – написано в публикации.

Судя по аккаунтам в социальных сетях, которые ведет Екатерина, девушка не раз демонстрировала свой вокальный талант в разнообразных проектах и конкурсах. Более того, она занимала там призовые места. Теперь же, по-видимому, она решила двигаться дальше. Стоит отметить, что у нее есть свой YouTube-канал, где девушка делится видеороликами со своими выступлениями.

Отметим, что проект «Голос страны» является главным вокальным шоу Украины и остается адаптацией оригинального формата The Voice of Holland. Тренерами Голоса страны-8 станут украинский музыкант и актер Сергей Бабкин, певица и победительница Евровидения-2016 Джамала, шоумен и продюсер Потап и украинская певица Тина Кароль. Примечательно, что девушке придется посоревноваться за победу вместе со звездами украинского шоу-бизнеса, которых в этом сезоне среди участников оказалось рекордное количество.

Напомним, ранее вокалистом проекта «Голос страны. Дети» стал мальчик из Южноукраинска Эрнест Гогия, однако после продолжительного участия в шоу судья Наталья Могилевская не взяла его в свою команду на прямые эфиры.

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Фото: Вконтакте