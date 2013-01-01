24 Январь 2018

Командиры николаевских летчиков-штурмовиков эффектными полетами «открыли» учебный год

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В среду, 24 января, в николаевской воинской части А-4465 состоялись традиционные «командирские полеты» – ими у летчиков принято открывать учебный год.

Так, несмотря на мороз и снег, взлетно-посадочная полоса аэродрома была расчищена и все было готово для отрабатывания полетов. В этот день командиры подразделений открывают учебный год, который у военнослужащих начинается с 15 января, а также подтверждают свою квалификацию.

Самолеты привычно взлетают парами и так же садятся – такие вылеты в этот день каждый летчик повторил по два-четыре раза. К слову, пока два штурмовика «кружат» в воздухе, остальные не взлетают, однако времени даром не теряют – производится дозаправка, прогревание турбин и прочие важные нюансы.

Как рассказал один из летчиков – Алексей, зимой летать даже проще, чем летом. Это обусловлено тем, что воздух в холодное время года плотнее, из-за чего самолетом проще управлять.

К слову, название «командирские» – скорее дань традиции, чем реальность, так как в этот же день отрабатывали навыки и многие молодые пилоты