26 Январь 2018

К спонсорам на тросе, волшебное «Щас» и актер на СТО: экстремалы рассказали о своем пути в Африку ЧАСТЬ 1

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История троих николаевцев, которые отправились в Африку на старом «Москвиче», явно затронула сердца тысяч людей. Возможно, после их смелого поступка кто-то сможет решиться на то, что он давно откладывал, а кто-то еще, может быть, захочет повторить удивительное приключение. Сами же ребята, отдохнув несколько дней после перелета, решили провести дружескую встречу с теми, кто следил за их продвижением. Так, 25 января Андрей Лыксов, Игорь Попов и Сергей Зайцев ждали всех в одном из конференц-залов города, чтобы поделиться уникальными кадрами, видео и, конечно же, смешными и волнующими рассказами о пути в Африку.

Напомним, что путешествие парней было осуществлено в рамках «Banjul Challenge» – участники этого ралли едут со всего мира в африканский Банжул на старых автомобилях, чтобы продать их там на благотворительном аукционе.

Разговор получился настолько увлекательным и длинным, что NikLife решил поделить материал на две части: первая будет о приключениях на территории Украины, а вторая – за её границами.

Известность

Неудивительно, что такое приключение должно было набрать множество поклонников. Впрочем, так и случилось. По словам Андрея, их публикации получали исключительно теплые отклики, а «космич» узнали даже на границе с Польшей.

— Когда мы приехали к Польше, нас уже ждала куча «бляховодов». И мы такие подъезжаем, а они (пограничники, - прим. ред.): «О, да это же тот «Москвич», который едет в Африку!». Да, это он, – вспомнил лидер команды.

Но в быту известность не помогла:

— Я вчера хотел кофе бесплатный купить, говорю, мол, я же в Африку ездил за вас. Мне кофе почему-то не дали. Видимо, не настолько известны, – в шутку рассказал Андрей.

Андрей Лыксов (справа) с улыбкой вспоминал об увлекательной дороге

Игорь Попов неоднократно спасал путешествие своими навыками автомеханика

Дорога в Киев и первая серьезная поломка

Было ожидаемо, что старенький «Москвич» иногда будет глохнуть. Но никто и подумать не мог, что первая поломка произойдет через 50 метров от места проводов. Дорога до столицы заняла 17 часов из-за того, что на подъезде к Умани их накрыла метель, а после верный «космич» снова заглох.

— Едем и пропадает тяга. Первая причина, думаю: в карбюраторе что-то засорилось. В общем, пока мы ехали в Киев, я его перебирал несколько раз, уже чуть ли не снял бензонасос, не понимал, в чем проблема. Я уже психанул, потому что стоишь вот так (над капотом, – прим. ред.), а сзади налипает снег. Потом отошел, снимаю фильтр, а там вот такой вот листочек застрял, заткнулся себе и не пропускал бензин, – рассказал Игорь.

При этом, по словам Андрея, «Москвич» готовили в гараже, но никто не мог подумать, что нужно почистить бензобак.

— Там он какого – 89-го года? Ну вот с 89-го года там все и осталось. И вот прикинь: Игорь там колупается, Серега все это снимает, а я сижу и думаю «офиге-е-еть». Еще Игорь подзывает, достает щуп, а он там белый. И мы понимаем, что это эмульсия и все, мы «приехали». Серега спрашивает: «А что там?», я ему: «Все нормально!», а сам начинаю гуглить «Эвакуаторы в Умани». Сидим, руки опустились. Я, значит, гуглю эвакуаторы, и Игорь такой: «Щас!». Пошел, завел, поехали, – рассказал Андрей.

Он отметил, что это «Щас!» после звучало неоднократно – обычно до этого Игорь несколько часов пытался починить машину, а после, разочаровавшись, неожиданно находил решение с этим возгласом.

После ребятам удалось в три часа ночи на рынке у бабушки купить новый фильтр почти в пять раз дороже рыночной цены – но они и этому были рады.

Дорога на Киев была тяжелой

На буксире к спонсорам

В Киев ребята доехали очень уставшими – там предстояло встретиться со спонсорами, которые пообещали поставить газовую систему. Коварная судьба распорядилась так, что партнеры увидели «космич» не в лучшем состоянии, но не утратили веры в парней – и не зря.

— Мы доезжаем до Киева: Игорь спит, Серега спит. Я за рулем, глаза открытые, но я сплю. И вот мы въезжаем и глохнем. А в Киев мы приехали отчасти для того, чтобы установить газовый баллон от спонсоров. И вот нас поломанных на дороге цепляют на буксир и везут. И представьте, мы приезжаем к своим спонсорам на тросе. Они такие: «Да-а, здрасьте». А мы им: «Все нормально, мы починимся, все будет пучком!» – поведал Андрей.



По столице ребята ехали на буксире

«Строгая мамка» Украина и авария по дороге во Львов

По пути во Львов парни попали в аварию – из-за снежной погоды их занесло на дороге и «космич» перевернулся.

— Такое впечатление, что Украина вцепилась в нас и такая: «Никуда не пущу!». Как строгая мамка. Вот мы выехали во Львов, все отлично, дорога хорошая. А перед тем в Киеве мы сильно промочили ноги и Серега снял свои ботинки – это важно. Еду, начинается спуск, скорость мы не можем превышать чисто физически – максимум 70 км/ч, и тут меня начинает «крутить». Один удар, второй удар и дальше как в замедленной съемке: «гуп», и мы переворачиваемся. Я лежу, а здесь (на щеке, – прим. ред.) нога. Говорю Сереге, мол, встань с меня, но на окно не становись. И он одной ногой встал на окно, а другой все равно на мне. Я ему: «Нет, еще», – рассказал Андрей.

Пока они переговаривались внутри, подошедшие снаружи люди уже начали пытаться помочь парням.

— Я поднимаю голову, а там люди сверху, так символично, – пошутил Сергей.

Машину сильно помяло, но тем не менее она завелась – и это было для путешественников главным.

— Я не знаю, как передать это чувство, даже секс не всегда можно сравнить с этим. Когда понимаешь, что сейчас уже задница, а тут все происходит моментально, – с облегчением вспомнил лидер команды.

Ночная неочевидная очевидность

После аварии экстремалы отправились на заправку, чтобы отогреться и посмотреть повнимательнее на состояние машины, так как Игорю «что-то не нравилось»

— Вот за эти слова «Что-то мне не нравится, пойду посмотрю, что там» мы были готовы убить его. Через четыре часа – повесить. Мы за это время с заправщиком уже сроднились, – с юмором сказал Андрей.

Пока Игорь чинил автомобиль, первый заправщик успел уйти со смены, а второй – уснуть.

— А теперь я расскажу, как все было: Мы приехали на заправку, думаем: сейчас чайку попьем, согреемся. И мы с Серегой сидим, вижу Игорь капот открыл - сначала машина заводилась, потом перестала. Уже что-то там разобрал. Мы ему: «Ну что там, долго?», он: «Сейчас!». И это «сейчас» шло час, два, три. А потом он ко мне подходит и говорит: «Андрей, а пробей эвакуатор». Я звоню эвакуатору, Игорь стоит, и снова выдет свое «А, щас!». Подходит к машине, рукой что-то там подправил и машина заводится, – вспомнил Андрей.

Оказалось, там просто «накрылась» свеча.

Сергей Зайцев стал «глазами» для поклонников их путешествия

СТО и ремонтник-актер

Избавившись от проблем в моторе, ребята отправились на СТО, чтобы узнать, все ли в порядке с осями.

— Мы заехали на одно СТО – мы очень переживали, что от удара у нас сместились оси. Там как все происходит: ты сначала подходишь к девушке в чистом, которая все записывает, а потом проходишь в мастерскую, где ребята уже работают. И она говорит: ребята заняты, они могут вам поднять, а дальше сами. Мы такие: «Хорошо, буквально на 10 минут». И были там часа три. Мы с ребятами познакомились, они узнали, что мы едем в Африку, – рассказал Андрей.

Один из работников увидел камеру и начал натурально играть, будто вошел в роль. После он заявил, что раньше занимался рихтовкой и убрал вмятины на боках «космича», а после заявил, что вся помощь – бесплатна. На выходе девушка-администратор позвонила ремонтникам, чтобы узнать стоимость работ, но те сказали ей, что не смогли ничем помочь автомобилю.

Следующей целью была граница с Польшей – там парней удивило огромное количество автомобилей на литовских номерах, которые они окрестили «бляхерами». Чем встретила Европа, как они парковались на месте авто Папы Римского и какие в Африке кальяны – читайте во второй части материала.

Люди довольно слушали рассказы парней

А бизнесмена Владислава Малицкого и ресторатора Кирилла Ющишена некоторые истории искренне смешили