27 Январь 2018

Тотем, плохие кальяны и марокканский «ГАИ-шник»: как николаевские экстремалы ехали в Африку ЧАСТЬ 2

Прочитали: 2391

В пятницу, 26 января, николаевские экстремалы-путешественники собрались с поклонниками и друзьями, чтобы рассказать в деталях о своей поездке в Африку на старом «Москвиче». Своими историями Андрей Лыксов, Игорь Попов и Сергей Зайцев смогли рассмешить, заставить задуматься и, главное, позволили полностью проникнутся атмосферой поездки.

NikLife поделил их рассказы на два материала – первый о приключениях в Украине, а второй – за её пределами. Итак, парни проехали Польскую границу и почти сразу же столкнулись с забавными и захватывающими приключениями.

Крайне удивительный консул Гамбии

В Польше парням было необходимо оформить визы в Гамбию – и даже это, казалось бы, рутинное дело не обошлось без приключений. К консулу они приехали в полночь и не в посольство, а… домой.

— Мы едем, я с ней общаюсь и тут она пишет, мол, приезжайте домой. В 12 часов ночи. Приехали, общаемся - это был наш первый контакт на английском, она открывает паспорта и на чистом русском выдает: «Так вы на русском и говорите». То есть консул Гамбии говорит на русском языке. В Польше. Там долгая история как она его учила. И она нам ставит штампы и говорит: «Удачи вам. Я в Гамбии хотела бы побывать». Как так? Она консул Гамбии, но там не была, – все еще удивленно рассказывал Андрей.

Красочный тотем

У путешественников был тотем. Обычный принтер, который они купили во Львове, чтобы печатать открытки и сразу же их отправлять поклонникам.

— Вот такой большой гармыдер и он он сломался, ни разу не распечатав ни одной фотки. А мы все купили, все подготовили: куча фотобумаги. Но, с*ка, не работает, – вспоминает Андрей.

В техподдержке сообщили, что в Польше их сервис не работает и он несколько раз разбирал и собирал его, в надежде, что заработает. Но ничего не изменилось и «тотем» пропутешествовал с парнями через множество стран.

У меня была надежда, что мы его почистим. Несколько раз я его открывал, разбирал и собирал. И наш этот тотем пропутешествовал много километров.

«Молниеносная» Европа

Европа оказалась неким перевалочным пунктом между Украиной и Африкой – с самого утра они старались преодолеть как можно большее расстояние. Одна из причин – это очень дорогое по нашим меркам топливо, ведь бензин там стоит аж 1,5 евро, а газовую установку заправить можно было не везде.

— У нас Европа проходила так: вставали утром и валили километров 600. Рекорд был 890 километров. С Чехии в Италию. Австрию мы так и проехали. На границе с Австрией и Чехией какие-то сооружения, видимо, казино. Смотришь: здесь казино, здесь, здесь и даже здесь. Везде казино. С драконами какими-то, – вспоминает Андрей.

Тем не менее, Европа запомнилась парням «сытой, чистой, хорошей, но дорогой».

Каучсерфинг в итальянском доме с открыток

Находясь уже сравнительно недалеко от Африки – в итальянском городе Генуя – ребятам было необходимо найти ночлег. Тогда они решили испытать на себе «силу» каучсерфинга. И не прогадали.

— Знаете такую штуку как каучсерфинг? У многих установлен, но никогда не пользовались, да? У меня была такая же штука. Я знал, что это классно, но что с ним делать – непонятно. Когда-то я его себе поставил, ко мне даже пытался кто-то приехать. Я тогда даже не понял зачем, у кошки спросил - она не хочет, ну и отказался. Я потом посмотрел по карте, отправил запрос и через пять минут он мне ответил, мол, приезжайте. Оказалось, что он живет в доме, который есть на всех открытках, посвященных этому городу – Генуе. Человек пригласил просто для того, чтобы расширить свой кругозор. У него была встреча с подругами детства, им всем по 50 лет. И тут мы. И они с радостью нас приняли, узнавали много про Украину и оказались очень классными людьми. Мы были очень приятно удивлены.

Именно этот человек и рассказал путешественникам, что свой «космич» они припарковали на месте автомобиля Папы Римского, который приезжал в церковь Святого Антонио год назад.

Вид из окна на Геную

«Космич», вернувший Банжул-челлендж к истокам

Banjul-challenge существует уже многие годы – люди со всего мира на «ведрах» едут в Банжул. Но судя по фотографиям, которые показывали ребята, для многих англичан понятие «ведро» сопоставимо с понятием «хороший автомобиль» для украинца. А вот «космич» ребят заслужил признание даже основателя этого ралли.

— Я объясню как это видят англичане. Изначально была цель: на старых дровах ехать в Банжул. Это 14 лет назад организовал Джулан. В этом году Джулиан поехал в Багдад-челлендж и в Новый Год постил фоточки из резиденции Саддама Хусейна. В официальной группе Banjul-challenge Джулиан репостнул нашу фотку и подписал «Возвращение к истокам». Вот изначально подразумевалось вот так, – поведал Андрей.

Дух африканской «коррупции»

На африканских границах экстремалы неоднократно сталкивались с коррупцией – с них пытались «содрать» деньги сверх того, что нужно было оплатить официально. Андрей Лыксов рассказал, как приходилось выкручиваться.

— Ну вот к примеру, на границе с Мавританией официальный проезд стоит 55 евро. Они пишут: 55 евро с человека за пропуск, 45 евро страховка, 10 за какие-то документы и 20 еще за что-то. Мы приезжаем, заплатили по 55 евро, нам говорят, мол. платите за страховку. Я достаю страховку, которую из Николаева, показываю пункт «Африка», мол, не нужна мне страховка. Второй начинает говорить, чтоб заплатил 20 евро. Отвечаю ему: «Хорошо, ты будь здесь, я сейчас вот туда схожу и вернусь». Забрал документы и ушел.

Не обошлось и без «старых-добрых ГАИ-шников» – но мавританский «страж дорог», видимо, не знал, что украинских водителей обмануть трудно.

— Один ГАИшник решил нас развести. Он на меня показывает, мол, ты не пристегнут, пойдем. Иду в его кибитку, понимаю что он от меня хочет. Ну он так и говорит, что вот штраф, сейчас оформляю, либо 30 евро и все нормально. А у него в руках наши паспорта, техпаспорт и страховка. Я у него из руки паспорта забираю, мол, окей? Он мне: «Окей». Забираю техпаспорта - окей? Окей. И страховку - окей? Окей. И я такой: «Гудбай». Разворачиваюсь и ухожу. Хотел украинцев развести, конечно. У нас иммунитет, – вспомнил он.





«Да чтоб ты в Марракеше поломался»

Одной из значительных проблем густонаселенных стран Африки является бешенный трафик. Автомобили, гужевой транспорт, мотоциклы - все это в едином скоростном потоке заполняет улицы Марракеша. Видимо, «москвич» не выдержал такого давления со всех сторон и заглох на одной из оживленных улиц.

— Если вы в следующий раз будете кому-то желать «Да чтоб ты…», можно продолжать «Да чтоб ты в новогоднюю ночь в Марракеше поломался». Там был первый контакт с бешеным трафиком. Мотоциклы, пешеходы, лошади, ослы – и все это хаотично как-то движется. Я спрашиваю у знакомого (с ним они познакомились уже в Африке, – прим. ред), велика ли смертность на дорогах. Он сказал, что да. Люди не могут позволить себе лечение, там попал в аварию – либо выжил, либо нет. И это ничему не учит, – с грустью рассказал Андрей.

Кратко о кальянах

Многие любители покурить кальян уверены, что в восточных и южных странах умеют правильно готовить их «лакомство». Однако, по наблюдениям парней, кальяны в Африке не оправдали своих ожиданий.

— Кстати, были удивлены – кальяны в Африке г*вно. Называются шиша, – кратко рецензировал лидер группы.

Океан и ушлый африканец

Недалеко от конечной цели путешественники наконец-то увидели океан вживую. Все очень тепло отзывались об этой «встрече», а для Андрея это еще и послужило воспоминанием о детстве – сам он вырос на Камчатке и отец часто возил его на побережье. Но, видимо, в Африке немного мест, где не пытаются немного обмануть туристов.

— Меня тут очень красиво развели. Серега с Игорем фоткаются, я стою и тут ко мне подходит чувак, продает какие-то бублики. Протягивает, мол, на бублик. Я ему сказал, что денег нет. Он мне его все равно дал – и подводит к Сереге. А у него в кармане просвечивается кошелек. И торговец говорит: «У тебя нет, но у друга твоего есть!». В общем, очень вкусный соленый бублик, – с улыбкой вспомнил Андрей.

В Африке люди не только умеют хорошо обмениваться

... но и знают толк в фотографии

Работа молитве не помеха

В Марракеше ребята неожиданно для себя встретились с исламской религией. Настолько неожиданно, что думали, что у них украли паспорта и деньги.

— Мы вот когда заселялись в хостел, то человек взял наши паспорта и ушел куда-то через дорогу. И деньги тоже. Стоим и ждем, минут 15-20 его нет. Звоним, никто не знает кто он и где он. А потом оказалось, что в это время в них молитва и он побежал молиться, – рассказал Игорь.

Как известно, парни так и не достигли финальной точки из-за пограничной коррупции. Будучи почти у цели, парни были вынуждены продать авто и возвращаться в Украину самолетом. Так, на Сенегальской границе, николаевским путешественникам был запрещен въезд на «москвиче» по причине того, что автомобилю больше восьми лет. Далее, прождав около суток официальное лицо, которое в теории могло помочь с проездом, парни столкнулись с требованием взятки в размере 300 евро.Так как расплатиться за въезд в страну подобным способом парни позволить себе не могли, им пришлось продать своего верного коня заинтересованному мавританцу за 200 евро и отправиться в обратный путь.

А это автомойка. В луже