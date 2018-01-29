29 Январь 2018

Сотни николаевцев возложили цветы в память о «300 спартанцах», погибших в бою под Крутами ВИДЕО

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29 января 2018 года – столетняя годовщина трагических и одновременно героических событий, которые произошли на железнодорожной станции Круты. Около трехсот студентов тогда отдали свои жизни в попытке не впустить большевиков в Киев. В Николаеве их память почтили на торжественном возложении цветов к памятнику Героям Небесной Сотни.

На возложении собралось около 200 человек – множество студентов, горожан, а также первые лица области. Так, почтить память павших героев пришли народные депутаты Тарас Креминь и Игорь Бриченко, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, его заместитель Вячеслав Бонь, советник Евгений Шевченко, руководитель аппарата ОГА Юрий Гранатуров, замглавы облсовета Иван Кухта, и.о. мэра Татьяна Казакова и множество других.

Мероприятие началось с Гимна Украины, который исполнили студенты – в память о том, что в том роковом бою погибли такие же юные украинцы. После слово взял Алексей Савченко, который сравнил погибших с 300 спартанцами и добавил, что сегодняшние погибшие в зоне АТО николаевцы – тоже герои Крут.

— Хотів би підкреслити, що Миколаївщина теж має своїх спартанців і героїв Крут. Майже 150 осіб, яких наш регіон втратив на Сході країни. Вони відстоювали нашу незалежність. З великою вдячністю і честю я ставлюся до будь-якої людини, якій небайдуже і яка прагне до будівництва нашої держави. Коли ми були байдужими, ми втратили нашу церкву, нас нищили. Але ми довели – що ми непереможна нація, – заявил Савченко.

Затем служители церкви провели молебен за души погибших под Крутами, после чего все желающие смогли почтить их память возложением цветов.





Глава ОГА Алексей Савченко, и.о. мэра Татьяна Казакова и первый заместитель главы облсовета Иван Кухта выстроились в первом ряду

Многие пришли с гвоздиками

Священнослужители прибыли, чтобы провести молебен в память о погибших под Крутами

Для чиновников организовали «живой коридор»

Среди толпы стоял и глава прокуратуры области Тарас Дунас

Свита Савченко возлагала цветы сразу после него