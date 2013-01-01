03 Февраль 2018

17-летний «бизнесмен» из Николаева засветился в шоу «Мастершеф», попытавшись «продать» свой стейк ВИДЕО

Прочитали: 6171

Николаевский парень Даниил Никитин, как и «hot boy» Александр Шульга, попытал удачу в кулинарном шоу «Мастершеф» в первом выпуске с участием подростков. Для того, чтобы удивить судей в отборочном туре, он приготовил стейк рибай из мраморной говядины, однако немного передержал его на сковороде и тем самым заслужил три «нет».

Так, судя по видеоролику выпуска, Даниил представился жюри как «бизнесмен», так как имеет неплохой заработок от сезонной работы с братом на пляже. Как оказалось, они продают коктейли и кукурузу, а также подбивают отдыхающих поучаствовать в аттракционе, где выиграть абсолютно невозможно. Примечательно, что только на последней авантюре им удавалось зарабатывать по шесть тысяч гривен в день.

«В детстве мы с братом варили кукурузу, и так как мы живем возле моря, ездили туда и продавали ее. Вот, уже через несколько лет ее носили для нас наши друзья. Но сейчас у нас более крутая штука – всем в жару хочется выпить чего-то холодного, и мы, построив будочку, закупали лед и делали разные коктейли… Еще, если вы знаете, есть несколько «лохотронов». Один из них – долезть до четвертой лестницы и выиграть деньги. Нужно было держать баланс и не перевернуться. Мы убеждали людей, что это легко, и все проигрывали», – признался Даниил.

Услышав это, шеф-повар Эктор Браво предложил ему дополнительное задание – «продать» судьям блюдо, где сосиска была «одета» в сомбреро и украшена овощами. Парень максимально использовал для этого свои маркетинговые способности, однако для жюри его торговое представление стало неубедительным.

В свою очередь, когда его попросили презентовать свое блюдо, Даниил растерялся и признался, что передержал мясо и сделал его сухим. Это и подтвердилось после дегустации.

«Якби ми зустрілися на пляжі на півдні України, вважаю, ти би зміг продати мені будь-що. Але сьогодні я не купую твою страву. Бо єдине, що ти зміг приготувати непогано – це овочі, а м’ясо пересушене, жорстке, і смак його невиразний», – сказал Эктор.

После этого Татьяна Литвинова и Дмитрий Горовенко также сказали свои «нет» николаевцу. Таким образом, он не смог попасть в двадцатку лучших кулинаров-аматоров Украины.

Дмитрий заверил, что стейк, к сожалению, несъедобный

А Татьяне было очень жаль, что испоритилось мясо

Даниил на протяжении всего участия в шоу оставался с улыбкой

Возможно, этому способствовала поддержка близких