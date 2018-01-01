Тир, симуляция корабля и очень реалистичный манекен: как николаевские моряки отрабатывают боевые навыки

Прочитали: 282

Тир, симуляция корабля и очень реалистичный манекен: как николаевские моряки отрабатывают боевые навыки

В четверг, 8 февраля, в учебном центре Военно-морских сил в Николаеве показали, как подготавливают матросов к боевым действиям, даже не выходя из помещений.

Так, матросы, разбившись на несколько групп, тренируют свои навыки. Часть из них тренируется в интерактивном тире – там есть возможность пострелять из автомата Калашникова, РПГ-22, РПГ-7, пистолета Макарова и подствольного гранатомета.

— Курсанти хоча б можуть звикнути до автомата Калашникова, його ваги, щоб нормально тримати. Є один мінус – немає віддачі, але приблизно вони зрозуміють, як з ним працювати, – отмечает инструктор.

Сами матросы, по их словам, очень довольны тем, что есть возможность дополнительно потренироваться перед выездом на полигон.

Тир, симуляция корабля и очень реалистичный манекен: как николаевские моряки отрабатывают боевые навыки

Пострелять успели даже николаевские журналисты

Тир, симуляция корабля и очень реалистичный манекен: как николаевские моряки отрабатывают боевые навыкиТир, симуляция корабля и очень реалистичный манекен: как николаевские моряки отрабатывают боевые навыки

В случае чего матросы уже будут знать, как пользоваться гранатометом

Чуть дальше находится здание, где расположено большинство учебных классов. Там им читают лекции преподаватели и даже приглашенные гости из канадской армии. Двое из них – сержант Дэйв и мастер-капрал Тревис рассказали, что считают украинскую армию очень хорошей и приложат все усилия, чтобы максимально точно передать все свои навыки и опыт.

Тир, симуляция корабля и очень реалистичный манекен: как николаевские моряки отрабатывают боевые навыкиТир, симуляция корабля и очень реалистичный манекен: как николаевские моряки отрабатывают боевые навыки

Сержант Дэйв и мастер-капрал Тревис ходят по части в сопровождении переводчицы

Тир, симуляция корабля и очень реалистичный манекен: как николаевские моряки отрабатывают боевые навыки

В другом классе находится симуляция систем корабля - матросы за компьютерами сидят и наблюдают за их работоспособностью. Все поломки максимально приближены к настоящим. К примеру, даже звук сирены такой же, как на корабле, чтобы боец в будущем рефлекторно реагировал на тревогу. Боевые системы находятся в другом классе там сидят штурманы и наводчики. В этот день они отрабатывали упражнение по сопровождению баржи по акватории Южного Буга возле Николаева.

Тир, симуляция корабля и очень реалистичный манекен: как николаевские моряки отрабатывают боевые навыки

Команда моряков внимательно следит за показателями приборов

Тир, симуляция корабля и очень реалистичный манекен: как николаевские моряки отрабатывают боевые навыкиТир, симуляция корабля и очень реалистичный манекен: как николаевские моряки отрабатывают боевые навыки

На симуляции есть даже модели Варваровского моста

Также на территории части тренируются медики – в их распоряжении уже год находится реалистичный манекен раненного мужчины. Причем симуляция настолько живая, что все раны «кровоточат» специальным раствором. На этом манекене медики отрабатывают перевязку, накладывание жгута и тампонов.

Внимание! На фотографиях ниже изображена симуляция человека, однако, они не рекомендуются к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.

Тир, симуляция корабля и очень реалистичный манекен: как николаевские моряки отрабатывают боевые навыкиТир, симуляция корабля и очень реалистичный манекен: как николаевские моряки отрабатывают боевые навыкиТир, симуляция корабля и очень реалистичный манекен: как николаевские моряки отрабатывают боевые навыки

Антон Малиновский
Читайте также:«Море ошибок не прощает»: в Николаеве открыли первый в украинских ВМС навигационный учебный комплекс «Україна – морська держава»: в николаевскую акваторию к празднованию юбилея ВМС вошли военные корабли