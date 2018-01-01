08 Февраль 2018

Тир, симуляция корабля и очень реалистичный манекен: как николаевские моряки отрабатывают боевые навыки

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В четверг, 8 февраля, в учебном центре Военно-морских сил в Николаеве показали, как подготавливают матросов к боевым действиям, даже не выходя из помещений.

Так, матросы, разбившись на несколько групп, тренируют свои навыки. Часть из них тренируется в интерактивном тире – там есть возможность пострелять из автомата Калашникова, РПГ-22, РПГ-7, пистолета Макарова и подствольного гранатомета.

— Курсанти хоча б можуть звикнути до автомата Калашникова, його ваги, щоб нормально тримати. Є один мінус – немає віддачі, але приблизно вони зрозуміють, як з ним працювати, – отмечает инструктор.

Сами матросы, по их словам, очень довольны тем, что есть возможность дополнительно потренироваться перед выездом на полигон.

Пострелять успели даже николаевские журналисты

В случае чего матросы уже будут знать, как пользоваться гранатометом

Чуть дальше находится здание, где расположено большинство учебных классов. Там им читают лекции преподаватели и даже приглашенные гости из канадской армии. Двое из них – сержант Дэйв и мастер-капрал Тревис рассказали, что считают украинскую армию очень хорошей и приложат все усилия, чтобы максимально точно передать все свои навыки и опыт.

Сержант Дэйв и мастер-капрал Тревис ходят по части в сопровождении переводчицы

В другом классе находится симуляция систем корабля - матросы за компьютерами сидят и наблюдают за их работоспособностью. Все поломки максимально приближены к настоящим. К примеру, даже звук сирены такой же, как на корабле, чтобы боец в будущем рефлекторно реагировал на тревогу. Боевые системы находятся в другом классе – там сидят штурманы и наводчики. В этот день они отрабатывали упражнение по сопровождению баржи по акватории Южного Буга возле Николаева.

Команда моряков внимательно следит за показателями приборов

На симуляции есть даже модели Варваровского моста

Также на территории части тренируются медики – в их распоряжении уже год находится реалистичный манекен раненного мужчины. Причем симуляция настолько живая, что все раны «кровоточат» специальным раствором. На этом манекене медики отрабатывают перевязку, накладывание жгута и тампонов.

Внимание! На фотографиях ниже изображена симуляция человека, однако, они не рекомендуются к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.