11 Февраль 2018

Удушающий прием принес николаевскому бойцу Юрию Проценко победу в чемпионате EAGLES FC

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Николаевский тяжеловес Юрий Проценко, который стал чемпионом мира по ММА по версии JFC, стал чемпионом в международном турнире Eagles Fighting Championship который проходил по правилам ММА в Молдове. Соответсвующая информация опубликована на странице в Facebook президента «Mix Fight Promotion» Евгения Степанюка.

«Только что в Молдове городе Кишинёв Юрий Проценко Боец из Украины города Николаев клуб Mix Fight Promotion выиграл удушающим приёмом из Молдовы!!!! Поздравляем нашего бойца !!! Ты гордость ММА Украины!!!!», – написал на своей странице Степанюк.

Так, Юрий вышел на ринг под песню «Hora din Moldova», которая по словам бойца заряжает его на бой. После начала первого раунда соперники держались на равных, и в первом поединке молдавский профессиональный боец Виарель Липа после размена и борьбы гонял Проценко по клетке. В общем случае первый раунд с учетом бега Проценко по клетке с большим перевесом завершился в пользу Липы. Уже во втором раунде николаевец все таки перевел бой в партер и на 40-ой секунде одержал блестящую победу в Eagles Fighting Championship заключительным удушающим приемом.

Стоит отметить, что за неоднократные применения удушающего приема Проценко в сети прозвали николаевским удавом.

Примечательно, что EAGLES FC (Fighting Championship) – новый уникальный молдавский бойцовский проект который будет проходить по правилам ММА. Название EAGLES проекту дано не случайно. В переводе EAGLES означает орлы. Символика орла выкована сквозь призму столетий. И как все знают Орёл это символ свободы, доблести и мужества. Не даром именно орёл расположен на гербах мировых держав. В наше время примером мужества являются бойцы благодаря которым флаг страны с почетом поднимается на мировой арене. Знаменуя о победе не только бойца участника, но и всей страны. В новом проекте EAGLES FC будут принимать участие как уже всем известные бойцы так и новички,имена которых только начнут зажигаться на арене славы.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаевский боец удушающим приемом выиграл бой в Игнушетии.

По материалам: Facebook, EAGLES VIII