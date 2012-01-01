12 Февраль 2018

Фотограф Сергей Мельниченко рассказал о семье, 50-часовых «покатушках по Китаю» и возвращении в Николаев

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Для кого-то час пополудни в четверг – лишь повод мечтательно задуматься о приближении долгожданных выходных. Однако, для NikLife обед четверга, 8 февраля, ознаменовался встречей с всемирно известным фотографом из Николаева Сергеем Мельниченко.

Сергею еще нет и тридцати, а он уже получил множество престижных премий – в 2012, 2013 и 2016 годах он получил звание «Фотограф года», завоевал «Золотую камеру». Фотография не стала единственным увлечением Сергея – он имеет звание мастера спорта по бальным танцам. В свое время он уехал работать в Китай, где танцевал в клубах. И именно благодаря этим клубам Сергей обрел всемирную известность – там он снял серию работ «Behind the Scenes», в которой показал закулисную жизнь танцовщиц на консумации. В 2017 году этот проект принес ему победу на престижном международном конкурсе Leica Oskar Barnack Award 2017, где кроме денежного приза в 10 тысяч евро и фотокамеры Leica M10 Сергей обрел огромную популярность.

Казалось бы, раз человек добился такого большого успеха, то в Николаев ему возвращаться нечего. Однако, именно здесь Сергей впервые презентовал полную экспозицию работ из серии «Behind the Scenes». С тех пор прошло почти четыре месяца, за которые он со своими работами успел объездить немало выставок по всей Европе, «прогреметь» во всеукраинских СМИ и побывать на центральном телевидении. И вот Сергей снова вернулся в Николаев.

Книга Сергея Мельниченко попала даже на разворот популярного журнала GUP Magazine



Теперь у него есть семья – невеста Елена (именно она украсила обложку первого номера журнала NikLife) и сын Кирилл. В родном городе фотограф успел на неделю «стать у руля» инстаграма всеукраинского журнала BirdInFlight, для которого снимал красоты Николаева и своих родных, однако, на этом его идеи не закончились – именно в этой области он решил отснять проект о заброшенных дискотеках под открытым небом.

NikLife не смог упустить возможности встретиться с Сергеем, разузнать новые подробности его жизни и творчества, а также прогуляться и поснимать первую дискотеку для проекта – на Верхнем БАМе.

NL: С момента открытия выставки в Николаеве уже прошло несколько месяцев, что за это время изменилось, что важного произошло?

C.M.:Наверное, вот – семья появилась. А так продолжаем работать, снимать, какие-то новые проекты делать. Ну это именно из «фотографической» жизни. Появилась галерея у меня – официальный мой представитель в Киеве – F.A.C.E. Foundation, там же и выставка прошла. Её основательница – это Татьяна Миронова, у неё есть еще «Mironova Gallery», а еще она является директором галереи «Лавра» – которая государственная. И они предложили мне выставку провести и контракт, что в Украине это моя официальная галерея-представитель, с которой мы будем возить мои работы на ярмарки, выставки, в другие страны, продавать их и так далее. Я, наверное, первый фотограф, которого они презентуют. У них до этого в основном художники были, скульпторы.

NL: А вот семья: расскажи, как познакомились?

C.M.: Мы знакомы с этим человеком давно уже (смеется). До этого в разъездах были, у каждого своя жизнь была. А потом как-то получилось, что погуляли и как-то сошлись звезды.

На встречу Сергей пришел с невестой Еленой и сыном Кириллом

Все семейство предпочитает носить теплые шапки с помпонами



NL: Ты сейчас в Николаев приехал на постоянное проживание или на время?

C.M.: Ну пока в Николаеве, но есть большие планы переезжать в столицу. Здесь все печально… Ну, я не говорю, что все ужасно в Николаеве, а именно в плане работы, дальнейшего продвижения. Мы часто катаемся в Киев, часто ездим, и это не всегда удобно. Ну и там больше возможностей в плане работы, в плане творчества. Проще летать даже. Любим Николаев, тут много друзей, родственников, но хочется уехать в большой город.

NL: Какие в Николаеве есть места, которые тебе, как фотографу, нравятся визуально? Такие места, о которых в Киеве можно сказать, мол, «а в Николаеве есть вот такое».

C.M.: Так как я являюсь жителем Николаева, я привозил ребят из Чернигова – ну им вообще город понравился. Это было лето, он зеленый такой, мы ходили в зоопарк. Да, в целом город классный – есть места, куда пойти, по сравнению с другими маленькими городами. Но как фотографа меня больше привлекают какие-то идейные штуки. Вот как сейчас: когда мне BirdInFlight дали вести фотодневник, то я начал бошку ломать, что снимать – я же не стрит-фотограф. Ну в Китае такое мог поснимать, но там же для тебя все новое. Ты выловишь любую картинку и ты её делаешь. Я много думал, пока мы не гуляли и не записали видеообращение для BirdInFlight. Тогда мы увидели вот эту дискотеку старую на ЮТЗ и я подумал, что прикольно поснимать такие архитектурные вещи. И я понял, что мне интересно будет их поснимать, люди даже начали предлагать поехать в Очаков, еще куда-то. Можно будет сделать масштабный проект с этими заброшенными дискачами. Ну и я для BirdInFlight хотел поснимать бассейны изнутри. Мне сейчас очень нравится делать снимки архитектуры, чтобы они были правильные типо, четкие по геометрии.

NL: Кстати, ты сейчас с «Лейкой»?

C.M.: Да-да. Я только на неё сейчас и снимаю. Она удобная, маленькая. Единственное, надо привыкать к ручному фокусу, тут нет автоматической фокусировки. Ну она приятная очень, её в руки берешь и она чувствуется.

Для «птицы» Сергей поснимал даже больницу

И невесту с сыном

NL: А в Китае ты на что снимал (проект «Behind the Scenes», – прим. ред.)?

C.M.: На Canon 6D. Я его только тогда купил, хотел потестить. Все у меня так и вышло: купил новую камеру – ну, я не камерный задрот, просто уже пришло время – и взял её на работу. И понеслось. А так и на полароиды, и на мобильный телефон и экшен-камера.

NL: Ты недавно попал в сюжет ТСН. Расскажи, как это получилось и как там вообще внутри?

C.M.: Мы ехали недавно, отдыхали в Карпатах, а обратно ехали через Одессу. Мы садимся на поезд из Ивано-Франковска в Одессу, мне звонят – постаралась пиар-группа из той галереи (F.A.C.E. Foundation, – прим. ред.). Они, на самом деле, сделали наверное миллион статей, публикаций на просторах интернета. И большие медиа всеукраинские писали. Ну и мне звонят, мол, хочешь прямой эфир на «Первом Национальном»? Я говорю: «Да, хочу. А мне обязательно ехать или онлайн? А то завтра уже будем в Одессе, а оттуда в Николаев». Сказали, что обязательно. И мы же сразу покупаем билеты, пересаживаемся на киевский поезд и едем в Киев. Приехали, нам там сказали, что еще «плюсы» будут. И мы два дня подряд снимались. Первый день для «1+1» – там была съемка в галерее, а на следующий был на «Первом Национальном» в эфире «Доброго ранку, Україна». Там сидели в студии, завели гримеров, что-то там пудрой «подмэйкапили». Ну такое, непривычно. И шел эфир 20-25 минут. Она еще не выходила, вот скоро должна. Самое интересное, что ТСН потом доснимали в Николаеве на фотостудии «Моми», мол, как я работаю.

Сергей не упустил возможности поснимать бэкстейджи с записи сюжета

К слову, эфиром Сергей остался доволен

NL: Кстати, общаешься с николаевскими фотографами?

C.M.: Ну я общаюсь, но… Ну у нас же много коммерческих, а я сейчас вне этого. Раньше там снимал свадьбы, фотосессии, а сейчас уже нет. Общаюсь разве что с девочками из «Моми» и несколькими людьми.

NL: В одном из интервью ты говорил о том, что уже довольно давно начал подавать свои работы на разные конкурсы. Какой был первым?

C.M.: Первый даже не конкурс был. Первое, что было у меня, это «Portfolio Review». Собираются мэтры, грубо говоря, фотографии (оценивают портфолио, – прим. ред.). Первый раз, когда я приехал, это были фотографы из Украины именитые, а через год приглашали фотографов из Европы. Так вот, когда первый раз приехал на «Portfolio Review», меня отобрали в список финалистов для последующих выставок и так далее. Вот это была первая маленькая победа, хотя благодаря ей и дальше все пошло-поехало. Это был 2013 или 2012 год. По-моему, все-таки 2012.

NL: Как считаешь, в Украине будущее фотографии «светлое»?

C.M.: На самом деле – да. У нас сейчас фотография очень крутая, картинка такая вырисовывается. На самом деле украинская фотография на фоне европейской выделяется. Она другая, она крутая. Это не потому, что я в Украине живу, а потому что так и есть. Если провести анализ, то она настолько обширная, разнообразная. Просто у нас нет институций, которые этим бы занимались. Очень мало у нас информации относительно всего этого. И мало галерей, которые распространяли бы наши работы на Европу. Но фотография у нас офигенная, я считаю, будущее очень хорошее, надо только подождать.

NL: Стрит-фотография сейчас у нас очень необычная.

C.M.: Да-да, у нас сейчас нет классической картинки, точнее, стараются отходить от этого. Просто в последнее время настолько выросло количество фотографов по Украине, по Европе, по миру. Тут уже надо брать какими-то своими фишками.

А вот такой стрит снимал Сергей в Китае

NL: Говоря про институции: сам не планируешь проводить какие-то уроки, мастер-классы по съемке?

C.M.: Я иногда провожу только артистолки, не провожу какие-то мастер-классы. Я не скажу, что у меня достаточно опыта и какой-то там базы, чтобы проводить именно обширные МК. Могу порассказывать то, что я знаю, могу попоказывать и так далее. Но не буду никогда проводить мастер-классы по технике. Нельзя человеку в голову вбивать. Ты можешь человека сломать и повернуть не в то русло. Поэтому я очень рад, что не занимался фотографией, не ходил ни на какие курсы и вот это вот всё.

NL: Часть проекта для BirdInFlight – про семью.

C.M.: Да, я начал снимать его месяца два назад. Начинается с моих родителей, бабушки, дяди. Все мои родные и близкие. И сейчас вот снимаю Алену.

NL: А основная идея какая?

C.M.: Идея простая: как фотограф я могу поснимать, показать свою семью, просто через свой взгляд. Показать обыденность при помощи своего фотографического языка. Там не обычные фотки типо возле елочки или улыбнуться, красиво одеться и встать возле обоев. А показать истинную бытовуху, когда-то горькую, жесткую, обнаженку ту же самую поснимать, какие-то радостные моменты. Ну, больше документалистический такой.

NL: Касательно твоих проектов: после «Behind the Scenes» что дальше? Что уже сделал? Что хочешь сделать? И что хочешь сделать, но пока что-то не сходится?

C.M.: Я по приезду из Китая начал снимать проект «Young & Free». И я снял уже четыре истории разные, которые будут входить в один проект. Это обнаженка, это про людей с разной сексуальной ориентацией и так далее. Это смесь романтики и трэша. Он готовится для выставки в Днепре, но мы сейчас выставку перенесли - не успеваем. Возможно, не весной будет, а летом-осенью. Также доделал две серии, которые я снимал в 2013 году, тоже обнаженка: «When I was a virgin» и «Still untitled series». Я их доделал, довел до ума и сейчас они ждут момента, чтобы их напечатать, выставить. Все-таки прошло 4-5 лет, но я только довел их до ума.

Работа из серии «When I was a virgin»

NL: А как ты определяешь актуальность? Вот лежит серия пять лет и ты понимаешь, что именно сейчас надо показывать.

C.M.: Смотри, была такая фишка, что я отснял эти две серии и я не знал, что с этим материалом сделать. Чего-то мне в нём не хватает. И вот по прошествии этих лет я понял. Вот «When I was a virgin» из фотографий превратилась в серию наложений - по 3-4 фотографии накладывались сами на себя. И вторая тоже – сделал в черно-белом стиле, киношную такую обнаженнку мужскую. Ещё я доделал «Passengers» и сейчас готовим к публикации книгу. Делаем её с одним киевским издательским домом – «Red Zed publisher».

NL: Кстати, ты говорил, что покажешь в Николаеве книгу по предыдущей серии. Нам ждать?

C.M.: Да, это можно сделать. В той же фотостудии «Моми».

NL: Мне кажется, у нас бы это нашло отклик.

C.M.: Ну в плане покупки – не думаю. А посмотреть – да. Можно было бы вообще сделать какое-то мероприятие по поводу создания фотокниг. Я могу сделать подборку крутых фотокниг, может быть даже взять украинских фотографов. Рассказать про суть этих книг. Для меня это отдельный вид искусства, потому что сейчас фотокниги делают так, что они становятся неким арт-объектом.

NL: А книгу по «Behind the Scenes» тебе кто-то помогал оформлять или сам делал?

C.M.: Не, издатель Илькин Хусейнов он и дизайер – мы вдвоем занимались. Даже скорее он все делал. Дизайн, печать – все он, вдвоем мы только поделили по финансам.

NL: Сейчас ещё можно купить?

C.M.: Да, они и в Киеве есть, и онлайн можно заказать. Мы её рассылаем по разным ярмаркам, конкурсам, фестивалям. Еще книга будет по китайской серии «Polaroids from China». Так что в этом году у меня должно выйти еще две книги.

NL: Помимо Китая не хочешь посетить какие-то восточные страны?

C.M.: Очень хочу попасть в Северную Корею.

NL: Ух ты. Расскажи подробнее.

C.M.: Ну просто вся эта советская штука и закрытость – наоборот привлекают. «Совковость» наша там присутствует – плакаты, постеры, очень интересная архитектура. Сколько я смотрел видео, материалов, настолько оно все запрещено. А так бы с радостью в Китай вернулся, но не в роли работника, а фотографом.

NL: Серию 2017 года «Passengers» ты тоже снимал в Китае? Расскажи подробнее о ней.

C.M.: Мы, получается, заканчивали контракт недалеко от Пекина и нам надо было из Пекина попасть на Юг, сделать «выход» по визам, а потом ехать на Юго-Запад. И весь маршрут у нас составил 50 часов. У нас были автобусы, самолеты и поезда. Это был наш самый большой переезд, после которого мы все позаболевали. «Passengers» я решил снимать еще до того, как мы сели в поезд. Купили билеты, там лежачих мест не было и мы купили сидячие. 18 часов часов мы сидели в поезде. И не заходя в поезд, я знал, что буду снимать серию, так как я знал, какой треш там происходит. В общем, взял эту экшен-камеру и на неё за вечер снял эту серию. Потом мы там спали, ну, пытались. Ну и потом я уже поработал с этими фотографиями – понаходил в интернете паспорта, накладывал их, коллажировал.

Passengers



NL: Кстати, сколько у тебя времени занимает сортировка фотографий? Как отличаешь хорошую от плохой? Много ли удаляешь?

C.M.: Когда как. Изначально я вижу самые любимые кадры, знаю, что с ними уже буду работать. А потом начинаю перелистывать, смотреть. Для «Passengers» я отобрал 23 фотографии из 100, примерно. А вот «Behind the Scenes» 80 из 1500.

NL: А обработка?

C.M.: Так же. Иногда ты сидишь и делаешь коллажи, либо только цветокоррекцию. Ну вот как серия про семью, она не требует ничего другого, это документальное фото.

К этому времени мы дошли до места назначения – старой дискотеки на Верхнем БАМе. Летом здесь ставят палатки с выпивкой и закусками и порой там можно даже увидеть местных диджеев, однако, большую часть своей нынешней жизни танцплощадка пустует. Оказавшись на месте, Сергей принялся выискивать интересные объекты, которые максимально передали бы дух подростковых танцев, которые были на этом танцполе. Возможно, спустя какое-то время то, что обнаружил Сергей на этой и других танцплощадках Николаевской области, сможет увидеть весь мир на очередных выставках известного фотографа.

Сергей пытался одновременно показать самобытность и монументальность дискотеки

А вот дерево оказалось действительно интересным – на нем до сих пор хранятся вырезанные имена каких-то людей. Судя по пометкам, там «отметились» даже выпускники из 90-х