14 Февраль 2018

Николаевец сделал предложение руки и сердца прямо на сцене «муздрама» ВИДЕО

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В Николаеве 14 февраля прошло по-настоящему «любовно» - во время концертной программы «Пронизаны стрелой Амура» в Николаевском академическом украинском театре драмы и музыкальной комедии молодой человек устроил сюрприз своей девушке и сделал ей предложение прямо на сцене.

Так, после окончания программы на вопрос «Есть ли вечная любовь?» ведущая предложила своему коллеге назвать любой ряд и место, чтобы спросить мнение одного из зрителей. Когда зритель с названного места вышел, оказалось, что сегодня он пришел не один, а со своей любимой девушкой. В свою очередь, театралы предложили и ей выйти на сцену. Именно там Максим Матвийчук не только признался своей спутнице Татьяне Беляевой в любви, но и сделал предложение руки и сердца.

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Отметим, что молодой человек заранее пришел к директору театра Николаю Берсону и сказал, что хочет сделать девушке предложение и что цветы и кольцо уже готовы. Директор муздрама согласился помочь Максиму и предложил сделать это пооригинальнее. Так и началась эта праздничная и радостная авантюра.

Редакция NikLife желает новоиспеченной паре праздновать свой личный день влюбленных 365 раз в году и всегда быть радостными и светлыми.

Напомним, что трое мужчин с оголенными торсами ради любви пробежались по Николаеву в День Святого Валентина, а некоторые пары выбрали этот день для своей женитьбы.

фото: Богдан Головченко