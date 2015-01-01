16 Февраль 2018

Николаевские спасатели завоевали звание лучших среди пожарно-спасательных подразделений Украины

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Николаевские спасатели стали лучшими на всеукраинском чемпионате «Firefighter Combat Challenge». Об этом сообщается на сайте ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Так, в пятницу, 16 февраля в городе Вараш Ровенской области проходил чемпионат среди пожарно-спасательных подразделений за звание «лучший пожарный-спасатель» в формате международных соревнований «Firefighter Combat Challenge». За звание сильнейших соревновались 11 команд спасателей из восьми областей Украины. По итогам соревнований первое место «отвоевали» спасатели из Николаева, второе место досталось Ровенской области. Третью позицию заняли участники из Киева.

Стоит также отметить, что в индивидуальных соревнованиях николаевские спасательницы Анна Горжиевская и Мария Подыма заняли второе и третье места, уступив гран-при киевлянке.

Кроме того, пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Николаевской области Иляна Пацюк в своем аккаунте в Facebook показала драматичность этого соревнования и опубликовала пост о том, что начальник в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Максим Грицаенко не оставил своих подопечных без поддержки.

«Коли у спортменів є така підтримка, вони й гори перевернуть! Максим Георгійович спостерігає та підтримує команду у спортивній залі, увесь гарнізон майже приклеївся до телефонів. Вболіваємо за нашу збірну команду. Перші сльози розчарування, але Анна та Марія - перше місце попереду і я в цьому впевнена!Спорт – це взагалі титанічна робота над собою», – написала Иляна.

Ранее сообщалось, что эти девушки пополнили спортивную команду николаевских спасателей по «пожарному кроссфиту» после победы на международных соревнованиях в Киеве. Тогда в упорной борьбе за право называться «Сильнейшим пожарным-спасателем» во время одной из эстафет они заняли призовые места: первое место забрала Мария Подыма, а второе – Анна Горжиевская, с разницей во времени в две миллисекунды.