17 Февраль 2018

Николаевец Абраменко с трудом прошел квалификацию на Олимпиаде – завтра он поборется за медали

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Николаевский фристайлист Александр Абраменко 17 февраля прошел квалификацию на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

В первой попытке Александр показал лишь 9-й результат (123,01 балла), что не позволило ему сразу попасть в финал (для этого надо было занять место в первой шестерке из 25 спортсменов).

Поэтому николаевцу пришлось участвовать во второй попытке, где он чуть улучшил свой результат до 123,08 балла. В финал также проходили шесть фристайлистов, показавшие лучшие результаты во второй попытке. Абраменко занял четвертое место по итогам второй попытки и квалифицировался 10-м из 12 участников.

В воскресенье, 18 февраля Александр примет участие в финале. Начало первого этапа соревнований в 13:00 по киевскому времени.





