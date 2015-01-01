23 Февраль 2018

«Найвища цінність – життя кожного громадянина»: еще 67 смельчаков присоединились к патрульной полиции

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Еще 67 отважных парней и девушек присоединились к силам патрульной полиции Николаевской области. Так, в пятницу, 23 февраля, они принесли торжественную присягу на верность Украине.

Традиционно после клятвы новоиспеченные патрульные исполнили Гимн Украины, после чего к ним обратился начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз, который сказал, что он горд от возможности стоять вместе с ними.

– Не дивлячись на ті важкі часи, які сьогодні у нас є, ви прийняли надзвичайно важке, але правильне рішення. Ви взяли на себе і відповідальність, і обов’язок бути тим, хто перший приходить на захист громадян. Ви пожертвували спокоєм та прийняли для тебе таке важке рішення. Ви поміняли той спокій на щоденний, погодинний ризик, можливу небезпеку. Я гордий тим, що саме ви сьогодні берете на себе цю велику відповідальність. Я абсолютно впевнений, що слова присяги, яку ви зачитаєте, ви запам’ятаєте назавжди, – заверил Мороз.

Своей торжественной речью начальник Нацполиции Николаевщины Юрий Мороз, видимо, вдохновил патрульных

После него новый начальник патрульной полиции области Виталий Данила напомнил подопечным, что для них отныне самая главная ценность – жизнь граждан.

— У вас будуть колеги, які вам будуть допомагати, підказувати. Запам’ятайте саме головне: «Найвища цінність – життя кожного громадянина». Ви, ризикуючи власним здоров’ям, будете захищати їх. Запам’ятайте, що спокій кожного громадянина, життя та здоров’я залежать, в першу чергу, від вас, – напомнил Данила.

Теперь у новоиспеченного начальника патрульной полиции Виталия Данилы еще больше подчиненных

Завершилась торжественная церемония совместным фото и поздравлениями от огромного количества родных и близких, которые пришли на клятву поддержать своих детей, мужей и жен.

Родственники снимали памятное событие на свои телефоны

Кадров с присяги, очевидно, будет очень много

Новым патрульным дарили цветы...

...любовь...

...и крепкие объятия