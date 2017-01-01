03 Март 2018

Со звездой «Последнего москаля» и «Клеем Угрюмого» в Первомайске «капризно» выбрали новую мисс ВИДЕО

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В пятницу, 2 марта в первомайском дворце культуры имени Зарницкой прошел масштабный конкурс красоты «Мисс Первомайск 2018». Показали себя во всех гранях десять молодых девушек из Первомайска от 17 до 25 лет. В свою очередь непредвзятое судейство обеспечил народный артист Украины Владимир Горянский. Кроме того, специальным гостем стал boys-band «Клей Угрюмого», а своеобразной «изюминкой» было выступление николаевского шоу-балета «Каприз».

Конкурс вызвал немалый ажиотаж среди горожан, которые уже привыкли, что праздник проводится на высшем уровне. В этом году он произвел просто фурор, ведь в зале не было свободных мест, а все желающие просто не поместились. По традиции девушки предстали перед публикой в трех образах. Долгие часы тренировок не прошли даром и на дефиле в купальниках красавицы вели себя как профессиональные модели. Зрители насладились разнообразными талантами юных красавиц. Заключительным было дефиле в вечерних платьях.

В итоге победительницей конкурса стала Ирина Бендяк. Она и получила специальный приз - путевку на поездку за границу.

Напомним, что ранее николаевцы выбрали MISS TOP MODEL UKRAINE-2017, где гостями стали Злата Огневич, группа Сальто Назад и певица Мята.

Один из членов жюри не оставил без внимания дефиле в купальниках и поделился им со своими подписчиками

По материалам: 05161