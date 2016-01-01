04 Март 2018

Николаевский боксер Деревянченко в бою заставил сдаться американца Джонсона ВИДЕО

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Николаевский боксер Сергей Деревянченко досрочно победил американца Дашона Джонсона, заставив того сдаться в шестом раунде.

Бой состоялся на арене Barclays Center в Нью-Йорке. Деревянченко контролировал ход боя с первой по последнюю секунду, пробивая разнообразными атаками по голове и корпусу. Джонсон достойно принимал удары на себя, ни разу не оказавшись на настиле, но после шести раундов избиения на седьмой раунд он решил не выходить.

После боя Деревянченко, в августе прошлого года завоевавший статус обязательного претендента по версии IBF, вновь заявил о своей нацеленности на громкий бой.

«Я готов к Головкину, Альваресу или даже Чарло. Готов к любому сопернику. Мне все равно, кто это будет, но я хочу драться с лучшими и стать чемпионом мира. Я готов к элите среднего веса. Мне надоело ждать», — заявил Деревянченко.

Сергей Деревянченко в рейтинге лучших боксеров среднего веса по версии портала BoxRec занимает седьмое место.

По материалам: isport, sportarena.