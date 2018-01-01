10 Март 2018

Юрий Степанец «положил на лопатки» судей «Лиги» и феерично ворвался в сезон ВИДЕО

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Николаевский юморист Юрий Степанец , который не раз пытал удачу в популярном шоу «Рассмеши комика», и для передвижения использует инвалидное кресло феерично ворвался в сезон «Лиги Смеха» в составе сборной команды «Пошло. Поехал ».

Так, в начале своего выступления ребята не скрывали переживаний, и не упустили возможности поблагодарить своих спонсоров «за рабочий лифт».

«Переживаем, но думаем нас поддержат», - увереннокон Юрий.

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Не смотря на свои переживания, ребята удачно «стартанули» и уже с первых минут выступления заставили смеяться весь зал.

«Наверно, вы подумаете, что пришел сюда давить на жалость. Так вот не правда, не пришел, меня Андрюха привез. Мы вообще команда, которая выезжает за счет Андрюхи», – пошучивал Степанец.

Судьи не сдерживали улыбок

Команда спела песню про Ольгу и iPhone

После чего, юморист заметил, что «Пошло.Поехало» – не танцующая команда, поэтому решили «добить зал» юмористической песней про Ольгу и iPhone. Кроме того, ребята не упустили возможности рассказать и о самой главной фишке команды: «Не понятно кто на колесах». После нескольких социально-самоироничных номеров: голой девушкой со скакалкой и батюшкой, юмористы «положили на лопатки» не только зрителей, но и членов жюри. Уже в завершение выступления без доли сомнения к парням встал звездный тренер, победитель предыдущего сезона «Лиги Смеха» Игорь Ласточкин.

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Стоит отметить, что команда состоит из трёх человек: Юрий Степанец (Николаев), Андрей Воськало (Тернополь) и Никита Фролов (Херсон). Однако, покоряли судей на сцене только два «смельчака». Как полноценный коллектив ребята образовались еще год назад, но выступали в таком составе лишь единожды.

Примечательно, что в отборочных турах, которые проходили в «городе моряков» Одессе, принимало участие 190 команд из разных уголков не только Украины, но и всего мира. Уже по окончанию второго тура команд осталось 50, а по завершению третьего и вовсе 20.